- L'attraction principale de la kerva de sable réside dans ses activités de pêche.

C'est l'événement principal de la Sandkerwa de Bamberg qui est mis en avant : le Fischerstechen classique sur la Regnitz. Lors de cet événement traditionnel, les concurrents cherchent à éviter de tomber à l'eau. On s'attend à une grande foule le long de la rivière dimanche après-midi pour assister au spectacle.

Selon la tradition, le Fischerstechen remonte au 15ème siècle. Les participants se relaient debout dans leurs bateaux, essayant de poussereach other à l'eau à l'aide de perches longues.

La Sandkerwa a commencé jeudi dernier - comme c'est généralement le cas pour une Kerwa franconienne. En réalité, la Sandkerwa n'est pas un festival folklorique, mais une célébration religieuse. Elle commémore la consécration de l'église Saint-Élisabeth dans le quartier du Sand. En 1951, l'association Bürger Verein 4. District a lancé la Sandkerwa en tant qu'événement religieux communautaire. Au fil du temps, cette manifestation a acquis une popularité qui dépasse largement les limites de Bamberg. Les célébrations se poursuivent jusqu'à lundi, remplissant les rues étroites de la vieille ville de festivités, offrant un aperçu du quartier des pêcheurs, Klein-Venedig.

Les règles du Fischerstechen ont évolué au fil des ans, et il a été décidé d'ajouter un délai pour chaque tour pour garantir l'équité et l'excitation. Pour renforcer encore le spectacle, des floats et des musiciens supplémentaires seront intégrés dans les bateaux lors de la compétition annuelle.

