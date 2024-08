L'atterrisseur de Darmstadt est complètement déconnecté.

Darmstadt 98 relégué se retrouve également en bas du classement de la 2. Bundesliga après la 2ème journée. Les Hesse mènent à Paderborn mais perdent lourdement. Hannover 96 rate étonnamment une parfaite mise en route de la saison.

SC Paderborn - SV Darmstadt 98 3:1 (0:1)

Le SC Paderborn sans faille surprend en tête de la 2. Bundesliga. Le SCP a battu Darmstadt 98 après avoir été mené, s'imposant 3:1 (0:1) et devenant la seule équipe à obtenir un départ parfait de six points. Le promu Darmstadt reste sans point après sa défaite à domicile contre Fortuna Düsseldorf.

Un but précoce d'Oscar Vilhemsson (7') a donné le ton du match. Paderborn a eu du mal avec la pression précoce de Darmstadt et a perdu le ballon trop rapidement. Darmstadt semblait contrôler le jeu pendant les premiers 30 minutes, mais Marcel Schuhen a détourné une tête de Filip Bilbija sur la barre transversale (33'). Sven Michel (45.+1) a également touché le poteau.

Paderborn est sorti fort en deuxième période, égalisant par Sebastian Klaas (53'). Les locaux, qui avaient remporté leur match d'ouverture contre Hertha BSC, ont poussé pour une victoire et ont réussi avec des buts de Bilbija (64') et Ilyas Ansah (83'), garantissant la victoire.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg 1:3 (0:1)

Les alarmes de Braunschweig se mettent en branle dès le début : l'équipe a de nouveau fait preuve d'une piètre performance défensive, gâchant son début de saison. Une semaine après avoir perdu 1:5 contre Schalke 04, les Saxons ont perdu 1:3 (0:1) contre le 1. FC Magdeburg lors de la 2ème journée. Le nouveau venu néerlandais Martijn Kaars a inscrit ses premiers buts en football professionnel allemand (13' et 55'), et Silas Gnaka (59') a également marqué pour Magdeburg. Le but de Rayan Philippe (67') n'a pas suffi à Braunschweig.

Avant le match, l'entraîneur de Braunschweig, Daniel Scherning, a déclaré : "Notre objectif est de défendre mieux que nous l'avons fait la semaine dernière. C'est ce que nous devons faire en 2. Bundesliga" - mais cela ne s'est pas produit. Braunschweig a eu une occasion de prendre l'avantage en 4ème minute, mais Dominik Reimann a sauvé pour Magdeburg. Les visiteurs, qui avaient fait match nul 0:0 contre SV Elversberg lors de leur match d'ouverture, ont pris l'avantage avec leur première occasion.

Magdeburg a poussé pour marquer plus de buts en deuxième période, avec Kaars et Gnaka qui ont augmenté leur avance. Après le but de Philippe, Braunschweig a eu un éclair d'espoir, mais sa finition était mauvaise.

SC Preußen Münster - Hannover 96 0:0

Entre-temps, Hannover 96, rival de Braunschweig en Basse-Saxe, a également raté un départ parfait et a déçu. L'équipe de l'entraîneur Stefan Leitl a dû se contenter d'un match nul 0:0 contre Preußen Münster après une piètre performance. Le gardien Ron-Robert Zieler a réalisé plusieurs arrêts importants lors de son 350ème match pour 96. Hannover avait remporté son match d'ouverture contre Jahn Regensburg 2:0.

Les hôtes ont commencé devant 12 422 spectateurs au stade Preußen vendu, montrant un grand courage. Malik Batmaz a manqué une paire d'occasions mais a été arrêté par l'alerte Zieler (13.). Les Saxons n'ont pas eu grand-chose à offrir offensivement en première période. Une avance à la mi-temps pour l'équipe promue aurait été bien méritée, mais Batmaz a trouvé Zieler sur son chemin une fois de plus lorsqu'il était non marqué (36.).

Leitl a réagi à la piètre performance de son équipe en début de deuxième période en effectuant un double changement, mais l'effet souhaité n'est pas immédiatement apparu. Un tir dévié de l'entrée de substitution Andreas Voglsammer a au moins causé quelque inquiétude (62.). D'un autre côté, Zieler était également à la hauteur de l'effort de Luca Bazzoli (75.).**

En temps additionnel, Jessic Ngankam d'Hannover a touché la barre transversale, mais l'assistant arbitre avait déjà levé son drapeau pour hors-jeu.

Malgré leur bon début, Hannover 96 n'a pas réussi à remporter la victoire contre SC Preußen Münster, se contentant d'un match nul. Le promu relégué SV Darmstadt 98, cependant, continue de lutter, restant toujours à la recherche de ses premiers points après une défaite 3:1 contre SC Paderborn.

