- L'attente grandit pour le verdict du procès de Bingen.

Suite à une altercation mortelle au couteau à Bingen-Buedesheim neuf mois plus tôt, un jugement est prévu aujourd'hui à 14h30 au tribunal régional de Mayence contre un suspect de 32 ans. Il est accusé d'avoir poignardé un homme à mort en octobre dernier et d'avoir blessé d'autres personnes. L'homme syrien est poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et coups et blessures volontaires.

Selon les rapports, le suspect avait eu une vive altercation avec un voisin qui l'aurait sermonné. Pendant cette altercation, le voisin rentrait chez lui avec deux amis dans un pickup truck. En voyant le suspect, un homme de 26 ans est intervenu, engageant apparemment le suspect de 32 ans dans une bagarre physique. Le suspect aurait ensuite attaqué son adversaire avec un couteau, lui infligeant 17 coups de couteau, ce qui a entraîné la mort de l'homme sur une route de campagne.

Une autre personne a également été blessée par couteau et grièvement blessée avant de réussir à sauter dans le pickup truck et à essayer de s'échapper avec le conducteur. Ils se sont engagés dans une cour. Peu après, le suspect est censé être réapparu, poursuivant l'attaque avec une fourche. Un autre voisin a finalement réussi à désarmer le suspect avec un couteau.

Au début du procès en juin, le procureur a requis une peine de 13 ans et 4 mois de prison. En défense de leur client, les avocats ont proposé une peine de 8 ans et 4 mois, mentionnant que le suspect avait peur de ses voisins.

L'audience préliminaire pour l'affaire du suspect de 32 ans s'est tenue au tribunal régional de Mayence, mais aujourd'hui, le procès se déplace à la cour d'instance pour le verdict final. Malgré la défense des actions du suspect en raison de sa peur des voisins, la gravité des crimes commis, notamment le meurtre et les coups et blessures volontaires, pourrait entraîner une peine plus sévère.

