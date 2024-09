L'attaque russe sur Sumy augmente le nombre de victimes.

09:29 Ukraine : Deux blessés dans une frappe aérienne russe à KyivUne fois de plus, la Russie a pris pour cible Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux individus ont été blessés par des débris tombés de missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont également été allumés, et des bâtiments ainsi que des infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures, s'étendant de la nuit au petit matin.

08:57 ISW : La majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineMalgré l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, la population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Selon les sondages réalisés par le centre de sondage russe indépendant Levada Center, le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a augmenté à environ 78 % en août, dépassant 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne montre aucun signe de lassitude, offrant ainsi au Kremlin une certaine marge de manœuvre dans sa stratégie de mener une guerre d'usure prolongée contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russesLe quartier général ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a subi environ 617 600 pertes en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte moyenne quotidienne de 1 300. Le rapport de Kyiv reveals également que 9 chars, 10 systèmes d'artillerie, 1 système de lancement multiple de roquettes et 30 drones ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales fournissent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont considérés comme des valeurs minimales.

07:03 Les équipes de secours récupèrent un homme vivant des décombres après une frappe russe sur KharkivSuite à une frappe aérienne russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, les équipes de secours ont réussi à récupérer un homme des décombres d'une salle de événements effondrée, selon Reuters. Peu après avoir été secouru, le rescapé a déclaré se sentir "bien". Plus de 40 individus, dont 5 enfants, ont été blessés par des roquettes russes sur Kharkiv, selon les autorités. Plusieurs roquettes ont touché un centre commercial et une salle de événements dans la ville de l'est dimanche après-midi.

06:20 Incendies et explosions : Attaque aérienne russe massive sur KyivLa Russie a lancé une série de drones, plus de 10 missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, touchant la capitale Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. During a series of explosions in Kyiv, many residents sought refuge in air-raid shelters. Mayor Vitali Klitschko noted that emergency services were dispatched to the Holosiyivskyi and Solomianskyi districts. Klitschko reported several fires on Telegram, while the head of the Kyiv military administration, Serhiy Popko, also reported fires. In the Shevchenkivskyi district, an individual was reportedly injured by falling debris. "Il y aura une réponse à tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré le chef de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de roquettes russes cible KyivLa capitale Kyiv a de nouveau été prise pour cible par une attaque de roquettes russes, selon des sources militaires ukrainiennes. Les unités de défense aérienne sont engagées pour contrer l'attaque, selon les représentants militaires ukrainiens sur Telegram. Des témoins à Kyiv ont rapporté plusieurs explosions bruyantes, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de roquettes lancées et les dommages éventuels ne sont pas encore connus.

04:46 Poutine : Le nouveau gazoduc vers la Chine progressera comme prévuLes préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulent comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été autorisée et les surveys techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon un transcript publié sur le site du Kremlin. Le gazoduc à venir "Force de Sibérie 2" est estimé à transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine via la Mongolie.

03:34 Les Russes bombardent un orphelinat à Sumy - 13 blessésLes forces russes ont attaqué un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, selon "Ukrainska Pravda". Treize individus ont été blessés, dont 2 enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon le rapport de l'administration militaire locale en citant leurs informations.

02:26 Enquête : Majorité des Polonais soutiennent l'abattage des drones russes en PologneSelon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", environ 60 % des citoyens polonais appuient l'intervention de l'armée polonaise pour abattre les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant les conflits en Ukraine. Cela concerne un objet aérien non identifié, probablement un drone kamikaze de type Shahed, qui a survolé la Pologne pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le brigadier général Tomasz Drewniak de Pologne a déclaré sur Radio RMF24 que la Russie avait peut-être évalué les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : Un mort dans les bombardements de BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé qu'un décès avait été enregistré suite aux bombardements ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois blessés ont été signalés suite aux attaques contre le village de Shebekino. Des dommages supplémentaires ont été signalés dans au moins un autre village suite aux bombardements ukrainiens.

23:08 Russie annonce l'interception de 158 attaques de dronesLa Russie a affirmé l'interception de "nombreuses" attaques de drones ukrainiens contre Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 objets aériens ont été interceptés, selon les informations diffusées via Telegram par le ministère de la Défense russe. Dix drones ont été ciblés sur Moscou, selon les données officielles.

22:24 Bilan des victimes de l'attaque aérienne de Kharkiv passe à 47Le nombre de victimes de l'importante attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont sept enfants, selon le Service d'urgence d'État ukrainien via Telegram. Divers bâtiments civils, y compris un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Accident d'hélicoptère en Ukraine : deux morts pendant l'entraînementDeux personnes ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. Le hélicoptère Mi-2 était engagé dans des vols d'entraînement, selon les rapports de l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. La page Facebook de l'université a déploré la perte "d'un bien irremplaçable" - les deux membres d'équipage avaient péri. Les enquêteurs, les experts et les agents du ministère de la Défense examinaient le site de l'accident, et la cause de l'accident remained indeterminée.

21:06 Service public ukrainien prévient de coupures de courantL'Ukraine devrait subir plusieurs coupures de courant le lundi en raison des attaques russes contre le réseau électrique du pays, selon l'entreprise d'énergie ukrainienne Ukrenergo via Ukrinform. L'alimentation en électricité des infrastructures critiques restera intacte. Cependant, Ukrenergo a mis en garde contre la possibilité de modifications de l'ampleur des restrictions.

La communauté internationale a condamné les attaques continues contre les civils en Ukraine, avec une préoccupation particulière pour la récente frappe contre un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy. L'attaque contre l'Ukraine, menée par les forces russes, a fait 18 blessés, dont 6 enfants, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur ukrainien.

Malgré le conflit en cours et l'escalade de la violence, la population russe continue de soutenir les actions de son armée en Ukraine, selon un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les sondages réalisés par le centre de sondage indépendant russe Levada Center montrent que le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a atteint environ 78 % en août, contre 75 % en juillet et 77 % en juin.

