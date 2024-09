L'attaque potentielle à Poltava pourrait être attribuée à l'implication de la Russie

La Russie bombardent le centre urbain ukrainien de Poltava à l'aide de missiles. Cela marque apparemment l'une des attaques aériennes les plus féroces depuis le début du conflit. Les médias russes citent le correspondant de l'ntv, Rainer Munz, affirmant une victoire pour la Russie.

09:52 L'Ukraine divulgue les pertes humaines russes Les Forces armées ukrainiennes divulguent les pertes récentes des troupes russes opérant en Ukraine. Elles affirment qu'entre le 24 février 2022 et aujourd'hui, la Russie a perdu environ 620 350 soldats, avec une perte quotidienne de 1 390. Un rapport de Kyiv reveals également la destruction de sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations internationales suggèrent des chiffres de pertes humaines plus bas, mais qui servent également de valeurs minimales.

09:21 Le gouverneur : "Un jour sombre" pour la région de Lviv - Le bilan s'alourdit Suite aux raids aériens russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le bilan des victimes a augmenté. Sept personnes, dont un enfant de sept ans et une fille de quatorze ans, ainsi que d'autres enfants, ont péri pendant la nuit, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. "Un jour sombre pour notre région", déclare Koszyzkyj, le décrivant comme une tragédie déchirante. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait publié sur X concernant cinq morts et plus de 30 blessés, offrant ses condoléances aux familles.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères Kuleba remet sa démission Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a présenté sa démission, comme l'a confirmé le président de la Rada, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine session législative, écrit Stefantschuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres ont démissionné précédemment (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces départs font partie d'un remaniement complet du gouvernement ukrainien. Mercredi est prévu comme jour de licenciements, selon le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram. Jeudi devrait être le jour des nominations.

08:03 Zelenskyy : "Des gens sont encore coincés sous les décombres" L'attaque de missiles russes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir. Il réitère la demande de systèmes de défense aérienne, mentionnant que des gens sont encore coincés sous les décombres.

07:39 Grossi met en garde contre un désastre imminent à la centrale nucléaire de Zaporijjia Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont abordé la situation concernant les centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi est prévu pour se rendre à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, située dans le sud-est de l'Ukraine, mercredi. Selon Reuters, Grossi a informé Zelensky que la situation y est "très précaire" et que le risque de catastrophe persiste. La centrale, qui est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de Moscou en Ukraine en février 2022, est actuellement à l'arrêt. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale, Moscou et Kyiv niant toutes deux les allégations.

07:18 Le gouverneur : Au moins deux morts dans l'attaque de Lviv Au moins deux personnes ont péri et 19 ont été blessées lors des bombardements aériens russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, selon le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, sur Telegram.

06:53 L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour le front L'Ukraine cherche à obtenir un soutien supplémentaire pour revitaliser son secteur agricole et déminer, comme le rapporte le "Rheinische Post" de Düsseldorf, citant une réponse du gouvernement à une question de l'Union, à laquelle le journal a eu accès. Cela comprend un programme de financement pour les terres agricoles situées près de la ligne de front, avec la demande d'évaluation du soutien potentiel du gouvernement allemand. Une prime de sécurité pour le personnel devrait également être fournie, et l'Ukraine a demandé si un programme de livraison de générateurs financé par le ministère de l'Agriculture peut être prolongé. De plus, l'Ukraine a demandé un soutien pour le déminage dans les zones proches de la ligne de front. Selon le gouvernement allemand, le ministère de la Coopération économique et du Développement est actuellement impliqué dans un projet de détection et de déminage.

06:17 L'Ukraine : Incendie suite à une frappe de drone Shahed sur Lviv Un incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale de Lviv suite aux frappes aériennes russes sur la ville dans le nord-ouest de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. Deux établissements d'enseignement ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et des éclats de verre dans les rues. Selon Kozytskyi, plusieurs drones Shahed ont été déployés lors de la frappe aérienne russe. Les défenseurs aériens et les services d'urgence sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de dix ans, ont été blessées. Lviv, située dans l'ouest de l'Ukraine près de la frontière polonaise, a été cible d'attaques à plusieurs reprises depuis le début du conflit, malgré sa situation éloignée de la ligne de front orientale.

05:29 Deuxième vague de frappes aériennes sur KyivLa ville ukrainienne de Kyiv subit une deuxième vague de frappes aériennes russes. Les unités de défense aérienne sont activées. Les témoins rapportent plusieurs explosions aux abords de Kyiv, suggérant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le pays reste en alerte aérienne, tandis que l'armée de l'air ukrainienne fournit des mises à jour via Telegram. En réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée de la Russie, la Pologne active à nouveau ses propres avions ainsi que ceux de ses alliés après huit jours consécutifs pour protéger son espace aérien, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet d'envoyer plus de systèmes de défense aérienne en UkraineDans la foulée des attaques russes sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet d'envoyer plus de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette attaque brutale", déclare Biden. Washington continuera à fournir une aide militaire à Kyiv, y compris l'extension des systèmes et des capacités de défense aérienne essentiels à la protection des frontières de l'Ukraine. Après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, le président Zelensky a renouvelé son appel aux alliés occidentaux pour qu'ils fournissent rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et autorisent l'utilisation des armes à longue portée déjà livrées contre le territoire russe.

02:52 Kyiv victime d'une nouvelle attaque de droneLa Russie lance une nouvelle attaque de drone contre Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes sont actuellement engagées dans des contre-mesures contre les attaques sur la périphérie de Kyiv, selon un message Telegram de l'armée ukrainienne. Aucun détail sur le nombre de drones ou les dommages potentiels n'est disponible pour le moment. L'attaque nocturne fait partie de la récente augmentation des frappes aériennes russes contre Kyiv.

01:32 Zelensky réclame le contrôle permanent des territoires de KurskLe président Zelensky affirme que l'Ukraine entend maintenir le contrôle des territoires occupés dans l'oblast russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine soit prêt à négocier, selon un entretien avec NBC News. L'occupation de ces territoires fait partie intégrante du "plan de victoire" de l'Ukraine. Bien que l'Ukraine n'ait aucun intérêt à acquérir de terres russes en général, Zelensky reste évasif sur tout projet d'expansion territoriale supplémentaire. L'opération de Kursk était prévue pour rester secrète, même pour le président américain Biden.

00:47 Plusieurs officiels ukrainiens démissionnentQuatre officiels gouvernementaux démissionnent en prévision d'un remaniement ministériel en Ukraine. Parmi eux figurent la députée européenne Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle clé dans l'expansion de la production d'armes, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Leurs rôles futurs au sein du gouvernement restent à déterminer. "Comme annoncé précédemment, un grand remaniement gouvernemental sera mis en œuvre cette semaine", confirme David Arakhamia, chef de la faction Serviteur du peuple au Parlement, sur Telegram. "Nous avons une journée de départs prévue pour demain, suivie d'une journée de nominations le jour suivant", révèle Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky plaide pour l'utilisation d'armes à longue portée après l'attaque de roquettes sur PoltavaSuite à l'attaque meurtrière de roquettes russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à obtenir l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les frappes russes deviendront cosa du passé si nous pouvons détruire les sites de lancement des agresseurs où ils se trouvent, et les aérodromes militaires et leur soutien logistique", déclare Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Selon lui, le bilan des morts à Poltava s'élève à 51, avec 271 blessés. D'autres victimes sont toujours prisonnières des décombres.

22:06 Zelensky limoge un autre haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis fin aux fonctions de Rostyslav Shurma, premier deputy chef de la présidence, selon un décret officiel sur le site du président. Olha Stefanishyna, qui avait servi comme députée européenne et ministre de l'intégration européenne, a également présenté sa démission, selon une annonce du président du Parlement. Plusieurs autres responsables de haut niveau avaient précédemment présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky a expliqué que ces mesures visent à renforcer le gouvernement. "L'automne prochain sera crucial. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les résultats souhaités."

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les locaux racontent un moment extrêmement dangereux"L'Ukraine signale l'une des attaques les plus intenses depuis le début de la guerre. Plusieurs vies ont été

