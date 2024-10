L'attaque de Schalker contre la liberté de Hertha est jugée impossible.

Schalke 04 reste invaincu lors de deux matchs consécutifs mais échoue à se qualifier dans la 2. Bundesliga. Cependant, le futur entraîneur est déjà présent dans les tribunes, analysant le match et repérant les points d'amélioration, qui sont hélas nombreux à Gelsenkirchen.

L'entraîneur intérimaire a remporté huit points en quatre matchs, tandis que son successeur prévu était déjà présent dans le stade : Schalke 04 a fait un pas en avant dans la crise et a également révélé son futur entraîneur. Le Néerlandais Kees van Wonderen a assisté au match nul 2:2 (2:1) de la 2e Bundesliga contre Hertha BSC depuis la section VIP des Royaux Bleus.

Ancien défenseur de Feyenoord Rotterdam, qui a été entraîneur de la jeunesse néerlandaise et adjoint de l'entraîneur national Ronald Koeman, et qui a récemment travaillé à SC Heerenveen, il remplacera prochainement Karel Geraerts à Schalke. L'entraîneur intérimaire Jakob Fimpel retournera à l'équipe U23 comme convenu après deux semaines.

Kenan Karaman (24') et Tobias Mohr (33') ont inscrit des buts pour l'équipe de Gelsenkirchen, gaspillant leur première victoire à domicile en 63 jours dans les dernières minutes. Michael Cuisance (9') et le remplaçant Smail Prevljak (72', penalty) ont marqué pour l'équipe de Berlin.

Dans son premier match en tant qu'entraîneur professionnel, Fimpel a apporté une modification par rapport à la victoire favorable 2:1 contre Preußen Münster : avec Mehmet Aydin absent debido à une maladie, la tendance habituelle - changer la composition défensive à chaque match de cette saison - a continué. Et cela a immédiatement montré ses défauts habituels : Cuisance n'a pas été suffisamment mis sous pression pour l'ouverture du score.

Offensivement, Schalke a montré des signes prometteurs : après plusieurs attaques potentiellement dangereuses, Karaman a marqué derrière le but avec un double passe d'Amin Younes pour un égalisateur mérité. Les Royaux Bleus ont maintenu l'avantage et ont renversé la situation avec le but de Mohr avant la mi-temps. Cependant, ils n'ont pas réussi à maintenir leur victoire car les visiteurs ont égalisé en deuxième mi-temps.

