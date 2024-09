L'attaque au couteau de Rotterdam est qualifiée d'acte de terrorisme islamique

À Rotterdam, port hollandais animé, une attaque à l'arme blanche jeudi dernier a fait un mort et un blessé. Des témoins ont rapporté avoir entendu des cris de "Allahu akbar" après l'incident. Le parquet a ouvert une enquête, suspectant une attaque terroriste islamiste.

L'attaque de rue sanglante est considérée comme un acte potentiel de terrorisme islamiste par les autorités, selon les déclarations du parquet. Le suspect de 22 ans, originaire d'Amersfoort, est traité comme suspect terroriste. Les enquêteurs pointent des motivations d'extrémisme religieux comme cause, le suspect ayant crié à plusieurs reprises "Allahu akbar" (qui signifie "Dieu est grand" en arabe) pendant l'attaque, en accord avec les témoignages des témoins. Il est actuellement inculpé pour meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec intention terroriste, bien que d'autres motivations soient encore possibles à ce stade.

Jeudi soir, l'homme a attaqué des passants dans la zone animée du quartier de la vie nocturne, près du pont Erasmus, avec deux couteaux de grande taille, selon l'agence de presse ANP. La zone est également connue pour les sports de loisirs.

La victime blessée sort de l'hôpital

Le suspect a été arrêté après l'attaque et hospitalisé pour ses blessures. Il a été présenté à un juge et placé en détention vendredi. Il a un passé criminel violent. La victime suisse de 33 ans blessée lors de l'incident a depuis été sortie de l'hôpital.

Les Pays-Bas ont été confrontés à plusieurs attaques réussies et échouées ces dernières années. En 2019, un homme d'origine turque a lancé une fusillade mortelle dans un tram à Utrecht, faisant quatre morts. La même année, les autorités ont arrêté deux personnes soupçonnées de préparer une attaque involving des kamikazes et des explosions de voitures.

L'événement terroriste islamiste le plus connu aux Pays-Bas implique un lien avec un réseau djihadiste et a abouti à l'assassinat du cinéaste néerlandais Theo van Gogh, critique ouvert de l'islam, à Amsterdam en 2004.

L'enquête du parquet sur l'attaque dans le port de Rotterdam suggère un lien potentiel avec le terrorisme islamiste, compte tenu des cris de "Allahu akbar" du suspect et de sesprevious crimes violents. Suite à l'incident, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation et sa solidarité avec les Pays-Bas, appelant à une vigilance accrue et à une coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme.

Lire aussi: