L'attaque aérienne d'Israël contre un refuge de Gaza abritant des personnes déplacées entraîne la perte d'au moins 18 vies, y compris des représentants de l'ONU, selon les affirmations des autorités palestiniennes.

UNRWA, l'agence de l'ONU chargée de l'aide aux Palestiniens, a annoncé un certain jour que six de ses employés avaient péri dans un incident, deux frappes aériennes ayant touché une école et ses environs à Nuseirat. Il s'agit de la perte de vie la plus importante parmi le personnel de l'UNRWA dans un seul incident.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont admis avoir mené une frappe précise contre des terroristes présumés à l'intérieur de l'école. Elles affirment que l'école était utilisée par des miliciens de Hamas pour planifier et mener des attaques contre les troupes israéliennes et l'État lui-même.

Les FDI ont soutenu que de nombreuses mesures avaient été prises pour minimiser les dommages aux civils, utilisant cet incident comme preuve de la violation répétée par Hamas du droit international en utilisant des installations civiles.

La cible de la frappe était le complexe UNRWA Al Jaouni, qui n'était plus en service en tant qu'école fonctionnelle depuis octobre. Environ 12 000 personnes déplacées, y compris des femmes et des enfants, cherchaient refuge dans l'école, selon l'UNRWA.

Le complexe scolaire a été pris pour cible à cinq reprises depuis le 7 octobre, selon l'UNRWA et un porte-parole de la Défense civile de Gaza.

Mahmoud Basal, représentant de la Défense civile de Gaza, a rapporté que les opérations de secours se poursuivaient parmi les décombres, avec des enfants et des femmes parmi les victimes.

Le même jour, Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, a écrit sur les réseaux sociaux qu'une autre école servant de refuge à des personnes déplacées avait été touchée à Nuseirat. Il a déclaré que le personnel de l'ONU était présent et offrait son aide aux familles qui cherchaient refuge dans l'école. Depuis le début du conflit, au moins 220 membres du personnel de l'UNRWA ont perdu la vie à Gaza, a-t-il mentionné. "Tant que l'impunité persiste, le droit humanitaire international et les conventions de Genève perdront leur pertinence", a-t-il conclu.

"Nous ne sommes tous que des civils ici"

Des images de la scène ont montré des débris éparpillés dans tout le complexe, ainsi que des taches de sang sur le sol. Un trou béant était visible dans ce qui ressemblait à une salle de classe, et parmi les ruines se trouvaient des boîtes de conserve et les biens poussiéreux des Palestiniens déplacés.

Un homme portant ce qui semblait être des restes humains a exprimé son incrédulité, disant : "Je ne sais pas quoi dire ; c'est de la brutalité."

Un autre homme était vu cherchant désespérément sa femme et ses quatre enfants, dont la localisation était inconnue. "Je ne sais pas où ils sont, mon fils, mes trois filles ont disparu", a partagé Hani Haniya depuis l'intérieur du bâtiment. "Ils s'asseyent habituellement ici, je ne sais pas où est ma femme, elle a survécu à la dernière frappe."

Dans une pièce endommagée de l'école, Fadel Abu Hdayyeh a expliqué que c'était là que la nourriture destinée aux Palestiniens déplacés était stockée. "Ceux qui travaillaient ici apportaient de l'aide. Nous n'avons pas de combattants de la résistance ici, aucun d'entre eux n'entre dans l'école. Regardez autour de vous, ce sont tous des secours alimentaires", a-t-il dit.

"Ceux qui apportent de l'aide sont ceux qui ont péri, des civils. Nous sommes tous des civils ici qui meurent", a-t-il souligné.

À l'hôpital Al-Aqsa des Martyrs, des images ont montré des ambulances et des camions transportant les blessés et les morts à l'hôpital. La salle des urgences était bondée de blessés, le personnel médical luttant pour fournir des soins.

Nuseirat est l'une des zones les plus densément peuplées de Gaza, et sa population a temporairement augmenté depuis le début du conflit.

Depuis le 7 octobre, plus de 41 000 personnes ont été tuées et 95 000 blessées à Gaza, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé palestinien. CNN ne peut pas confirmer le nombre exact de victimes. Dans la région en conflit, les dossiers médicaux ne font pas la distinction entre les civils et les combattants tués.

Plus tôt dans la journée, un bombardement israélien a entraîné la mort d'un enfant et de six autres personnes dans la zone de Qizan Al-Najjar, près de Khan Younis. Cela a suivi une attaque nocturne contre une maison familiale dans la ville de Khuza’a, à l'est de Khan Younis, où au moins 11 personnes ont perdu la vie, selon la Défense civile de Gaza.

Dans un incident distinct, au moins neuf membres de la même famille ont été tués dans une attaque israélienne à Jabalya, dans le nord de Gaza, selon la Défense civile de Gaza. Des images de l'après-midi, partagées par la Défense civile de Gaza, ont montré les restes de membres d'enfants. CNN a contacté les FDI pour obtenir un commentaire.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.

