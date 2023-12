L'attaquant des Padres de San Diego Manny Machado devient le premier joueur de la MLB à être expulsé pour avoir argumenté la violation du nouveau chronomètre des lancers.

Dans la première manche de la défaite 8-6 des Padres contre les Diamondbacks de l'Arizona, Machado a tenté de demander un temps d'arrêt pendant qu'il ajustait ses gants, alors que le nouveau chronomètre des lancers était en train de s'écouler.

Les frappeurs ont droit à un temps mort par apparition à la plaque, et Machado n'avait pas utilisé le sien.

Le joueur de troisième base de 30 ans pensait avoir réussi à le faire, mais l'arbitre du marbre Ron Kulpa a jugé que Machado avait demandé un temps d'arrêt après que le chronomètre ait atteint les huit secondes - selon les nouvelles règles, les frappeurs doivent être prêts dans le rectangle du frappeur lorsqu'il reste huit secondes.

En conséquence, Machado s'est vu attribuer un strike, ce qui signifie qu'il a frappé à la porte. Un Machado livide s'est tourné vers Kulpa pour se disputer avec lui et, après avoir échangé quelques mots, il a été expulsé du reste du match.

Selon laMLB, un officiel de la ligue a déclaré que Kulpa avait pris la bonne décision en déclarant un strike.

Cependant, Machado n'était pas d'accord. "Je l'ai annoncé à huit secondes", a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre.

"Il ne me l'a pas donné. Maintenant, j'ai été frappé. J'ai fait du tort à mon équipe en sortant du match et en me faisant jeter. J'ai l'impression de n'avoir rien fait de mal".

Il s'agissait de la 10e expulsion de la carrière de Machado.

Le manager Bob Melvin n'a pas contesté l'expulsion de Machado. "Nous sommes d'avis que s'il avait bénéficié d'un temps mort, il n'y aurait pas eu de problème : S'il avait obtenu le temps mort, nous n'aurions pas eu cette situation".

La MLB a indiqué aux clubs que la contestation des violations serait traitée de la même manière que la contestation des balles et des prises, ce qui signifie que toute personne qui conteste une décision sera expulsée.

Accélérer les choses

Les nouvelles règles de la MLB sont conçues pour accélérer le jeu, les matchs de baseball prenant auparavant en moyenne plus de trois heures pour se terminer.

Outre le fait que les batteurs doivent être prêts à lancer dans les huit secondes qui restent au chronomètre, les nouvelles règles prévoient que les lanceurs disposent de 15 secondes pour effectuer un lancer lorsque les bases sont vides et de 20 secondes lorsqu'il y a des coureurs sur les bases.

En outre, les batteurs seront limités à un temps mort par apparition sur la plaque, et il y aura également un chronomètre de 30 secondes entre les batteurs.

La nouvelle réglementation prévoit également que la taille des trois bases passe de 15 à 18 pouces, dans l'espoir de réduire les blessures.

Ben Church, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com