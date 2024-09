L'attaquant de Trump devrait faire face à d'autres accusations, affirme le procureur général Garland

"La tentative de meurtre contre l'ex-président est un acte odieux," a déclaré Garland lors d'une conférence de presse, annonçant un procès en justice antitrust contre Visa. "Je suis soulagé qu'il soit en sécurité, et comme je l'ai mentionné juste après l'incident, le ministère de la Justice ne laissera pas passer ceux qui sont responsables."

Garland a révélé que des enquêtes récentes avaient mis au jour des détails sur la tentative d'assassinat présumée, qui ont été inclus dans les dossiers judiciaires pour l'audience de détention.

De plus, Garland a répondu à une déclaration de Trump publiée lundi soir, critiquant la gestion de l'enquête sur la tentative d'assassinat par le gouvernement fédéral et exhortant le ministère de la Justice à laisser la Floride traiter l'affaire. Garland a promis : "Nous allons travailler ensemble et recevoir l'aide des autorités de l'État de Floride, conformément à la loi."

Garland a reconnu l'importance de maintenir la stabilité politique, déclarant : "Quelles que soient les affinités politiques, nous devons tous condamner de tels actes de violence contre nos dirigeants." Plus tard, en discutant de l'enquête en cours, il a ajouté : "Notre engagement à faire respecter la loi en politique reste inébranlable, et nous allons traduire en justice ceux qui sont impliqués dans cet acte odieux."

