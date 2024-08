- L'attaquant de Nice et du Borussia Dortmund (BVB) Moukoko accepte le transfert

Il semble que Youssoufa Moukoko, attaquant de Borussia Dortmund et potentiellement de l'OGC Nice, soit proche de finaliser un accord, selon les médias français. L'Equipe et d'autres sources ont rapporté cette évolution, bien que certains détails soient encore en cours de négociation entre les deux clubs. On parle d'un prêt avec une option d'achat pour le joueur de 19 ans.

Moukoko, double international, serait reportedly intéressé à quitter Borussia Dortmund en raison d'un temps de jeu limité sous l'entraîneur Nuri Sahin. La présence de nombreux attaquants dans l'équipe rend difficile pour lui de se faire une place. Il a été précédemment lié à Betis Séville. Malheureusement, il n'a pas été inclus dans l'équipe de Dortmund pour les deux premiers matchs officiels de cette saison.

Après la finalisation de l'accord de prêt, l'OGC Nice pourrait offrir à Youssoufa Moukoko un temps de jeu plus régulier, ce qui rendrait son séjour dans le club plutôt agréable. Si le transfert se concrétise, le joueur de 19 ans pourrait regarder son passage à Borussia Dortmund comme une période d'opportunités limitées.

