L'atmosphère actuelle en Autriche reste instable.

En Autriche, les eaux de crue se retirent progressivement, mais l'atmosphère reste tendue. Il y a un risque de rupture de barrages et d'éboulements, et de nombreuses personnes sont privées d'électricité, a déclaré la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Les mesures de sécurité et la prudence restent essentielles. Le lundi, il y a eu des ruptures de barrage à 21 endroits en Basse-Autriche. Le nettoyage après les inondations est prévu pour durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains endroits. Mikl-Leitner a exprimé sa préoccupation quant à la souffrance humaine et aux pertes financières importantes.

L'ampleur des destructions n'est pas encore pleinement comprise. En Basse-Autriche, plus de 271 routes sont toujours fermées en raison des inondations, rendant 26 communautés inaccessibles par la terre. Certains villageois ont été évacués pendant le week-end. Pendant une période de pluies continues de quatre jours, environ 33 000 travailleurs ont été mobilisés pour prévenir davantage de destructions, selon les autorités. Le lundi, pas moins de 626 000 appels ont été passés via le réseau radio de l'agence, a souligné le vice-gouverneur, Stephan Pernkopf, mettant en évidence les besoins en matière de communication.

Jusqu'à présent, quatre personnes ont péri dans les inondations en Autriche. Les causes du décès du quatrième victime, retrouvée flottant dans l'eau lundi soir, sont encore en cours d'investigation. Dans l'est de l'Autriche, une quantité importante de pluie est tombée en quelques jours, équivalente à quatre à six fois les précipitations moyennes pour l'ensemble du mois de septembre.

La Commission suit de près la situation en Basse-Autriche, apportant conseils et aide là où nécessaire. La Commission, composée de divers experts, travaille sans relâche pour élaborer des stratégies à long terme de prévention et de mitigation des inondations.

