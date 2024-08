L'athlète professionnel Tah discute de l'accord avec le Bayern

Reste-t-il avec Bayer ou rejoint-il Bayern ? Les rumeurs circulent autour du défenseur central. Maintenant, Tah brise le silence. Eberl serait mécontent, tandis qu'Alonso est ravi de garder son "joueur star".

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'avenir de Tah avec Bayer Leverkusen. Maintenant, le défenseur lui-même a pris la parole sur Instagram pour clarifier la situation. Le footballeur de 28 ans a écrit : "Il y a eu de nombreuses rumeurs sur moi et mon avenir récemment. Certaines informations ont été mal présentées, mais j'en parlerai plus en détail plus tard."

Précédemment, Tah avait été pressenti comme le candidat idéal pour le FC Bayern Munich, mais il restera finalement avec Leverkusen. Cette décision a suscité des désaccords entre les dirigeants des deux clubs. "Bien que j'aie exploré des options de transfert, il est maintenant clair que je vais passer une décennie avec Bayer 04", a clarifié Tah. Il a fait ses débuts en Bundesliga avec Bayer 04 en 2015.

Carro : "Je ne respecte pas Eberl"

Le directeur sportif de Bayern, Max Eberl, a partagé ses pensées sur la situation. "Je me suis senti insulté et représenté de manière qui ne reflétait pas la vérité de nos négociations", a déclaré Eberl après avoir été approché par le décisionnaire de Leverkusen, Fernando Carro. "Pour être honnête, je n'ai aucun respect pour Max Eberl, aucun", a rétorqué Carro. Il a par la suite présenté ses excuses pour ses propos. Le transfert de Tah à Bayern ne s'est finalement pas concrétisé.

Eberl a confirmé avoir de nouveau contacté Leverkusen lors des derniers jours de la période de transfert, demandant s'il y avait encore une chance d'acquérir Tah si d'autres joueurs étaient vendus. "Leverkusen n'a pas répondu à ma demande", a déclaré Eberl : "Ce n'est pas grave, ça a été discuté, négocié et essayé."

L'entraîneur de Bayer Leverkusen, Alonso, reste serein après la polémique autour du transfert de son joueur star, Tah. "Il est à 100% prêt et en forme. Il a été notre meilleur joueur lors du match de coupe contre Jena. Il débutera le match contre Leipzig", a expliqué Alonso avant le match contre le rival de ligue qui a battu Leverkusen à deux reprises la saison dernière par un score de 3:2. L'entraîneur de Leverkusen est optimiste pour le match. "C'est notre premier match à domicile, l'ambiance devrait être électrique. C'est comme si nous jouions un match de Ligue des champions demain", a déclaré Alonso.

