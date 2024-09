L'athlète ougandaise qui a été honorée par l'armée et qui est morte après que son compagnon l'ait incendiée.

Personnel militaire étaient nombreux aux funérailles en raison de la position de Cheptegei en tant que sergent dans l'armée ougandaise, comme l'a déclaré le Brig. Felix Kulayigye, et elle a reçu un salut d'honneur correspondant à son grade.

Une variété de personnes, y compris des athlètes et des membres de la famille, ont prononcé des éloges émouvantes devant des milliers de personnes dans un complexe sportif situé dans le district de Bukwo.

Le enterrement de Cheptegei est prévu plus tard le même samedi. À l'âge de 33 ans, elle est tragiquement décédée des suites de brûlures atteignant 80% causées par une agression impliquant Dickson Ndiema, qui a aspergé sa maison d'essence dans le comté de Trans-Nzoia, à l'ouest du Kenya, le 3 septembre. Ndiema lui-même a subi des brûlures atteignant 30% et est décédé des suites de ses blessures.

Selon les témoignages du chef local, la dispute a éclaté en raison d'un différend concernant un terrain acheté par Cheptegei au Kenya.

Son décès tragique a suscité une grande consternation et renforcé l'appel à la protection des athlètes féminines contre les violences et les violences dans l'Est de l'Afrique.

Le vendredi, le corps de Cheptegei a été ramené en Ouganda dans une procession solennelle, suivi d'une marche organisée par des activistes dans la ville occidentale kenyanne d'Eldoret pour protester contre les violences physiques infligées aux femmes dans le sport.

En tant que quatrième athlète féminin à mourir de violences domestiques au Kenya ces dernières années, cette tendance préoccupante de violences basées sur le genre a attiré l'attention et suscité de nombreuses protestations dans le pays cette année.

Les autorités ougandaises ont condamné publiquement l'attaque, réclamant justice pour Cheptegei. La première dame Janet Museveni, ministre de l'éducation et des sports en Ouganda, a qualifié l'incident de "très décourageant".

Don Rukare, président du Conseil national des sports d'Ouganda, a exprimé son indignation dans un communiqué, qualifiant l'attaque de "acte ignoble et sans sens, ayant entraîné la perte d'une athlète remarquable".

Selon l'enquête démographique et de santé du Kenya de 2022, environ 41% des femmes kenyanes subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire.

En raison de l'absence de équipements adéquats, de nombreux athlètes choisissent de s'entraîner au Kenya, considéré comme une puissance de l'athlétisme. Les meilleurs coureurs de la région s'entraînent souvent ensemble dans un centre d'altitude élevée à l'ouest du Kenya.

Cheptegei a participé au marathon féminin aux Jeux olympiques de Paris, terminant à la 44e place moins d'un mois avant l'attaque. Elle avait auparavant représenté l'Ouganda dans divers événements de compétition.

Le complexe sportif a servi de lieu de rassemblement pour les personnes venues rendre hommage et prononcer des éloges, mettant en évidence l'impact de l'athlète dans la communauté sportive. Depuis son décès tragique, il y a eu des appels pour une protection et une défense accrues des athlètes féminines, mettant en évidence la nécessité d'un changement dans le monde du sport.

