L'athlète de MLB est prêt à créer un record inhabituel lundi en représentant deux équipes différentes dans un seul match.

Les Red Sox de Boston et les Blue Jays de Toronto s'affrontent au Fenway Park le lundi pour boucler une partie qui avait été suspendue entre les deux équipes le 26 juin en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Les choses deviennent intéressantes ici.

Au moment de la suspension, Jansen, un receveur, jouait pour les Blue Jays pendant un passage au bâton. Un mois plus tard, il a été échangé aux Red Sox.

Avec la reprise du match, Jansen n'est plus un Blue Jay mais un joueur des Red Sox, ce qui signifie que la feuille de score pourrait le montrer jouant pour les deux équipes s'il entre en jeu.

Le manager des Red Sox, Alex Cora, a révélé son plan pour faire l'histoire vendredi en déclarant que Jansen débutera dans le Match 1.

“Il jouera le Match 1, au fait. Pour tous ceux qui vérifient l'histoire, oui, laissez-moi lancer ça,” a informé Cora au Boston Herald.

La confrontation de lundi est prévue pour 14h05 HE et reprendra au deuxième tour avec le score à 0-0 et Jansen au bâton. Les Blue Jays remplaceront Jansen par un frappeur de relève, et Jansen entrera en tant que remplaçant défensif pour les Red Sox, prenant la place du receveur Reese McGuire, qui a été libéré par l'équipe plus tôt dans le mois.

Cora a été bombardé de messages de journalistes sportifs lui demandant si Jansen sera receveur.

“Oui, il est receveur !,” a confirmé Cora. “Faisons de l'histoire.”

Sur le podcast "Blair et Barker" de Sportsnet lundi, Jansen a qualifié la situation de "cauchemar".

“C'est un cauchemar, n'est-ce pas ?,” a dit Jansen. “C'est une situation bizarre et folle pour le baseball. Les gens m'ont posé des questions à ce sujet et m'ont approché, donc ce sera amusant.”

Plus tard dans la série contre les Jays, Jansen pourrait potentiellement jouer pour les Red Sox après avoir acquis sa nouvelle notoriété en tant que réponse à une question de trivia à l'avenir.

La reprise du match suspendu apporte un aspect inhabituel au sport, car Jansen, maintenant un joueur des Red Sox, pourrait contribuer aux feuilles de score des deux équipes.

Avec Jansen débutant en tant que receveur dans le Match 1 pour les Red Sox, le monde du baseball se prépare à witnesser un moment sportif unique.

