- L'assurance automobile est devenue plus abordable pour de nombreuses personnes.

Reprenant un regard neuf sur les risques d'accidents, environ 59 000 conducteurs à Sankt Wendel peuvent s'attendre à des polices d'assurance automobile responsabilité plus clémentes. Ces résultats ont été obtenus par l'Association allemande des assureurs (GDV). Dans la phase à venir, Sankt Wendel sera classée en région quatre, ce qui représente une amélioration.

Pour les sept autres districts d'immatriculation en Sarre, les classes régionales de l'assurance responsabilité restent inchangées. Les risques d'accidents les plus élevés sont pour les conducteurs à Saarbrücken et à Volklingen, où la classe régionale neuf s'applique. Les classes régionales jouent un rôle important dans la détermination des primes d'assurance, la résidence étant le facteur déterminant, pas l'office d'immatriculation.

Au niveau national, Offenbach est la zone la plus touchée par les dommages

Au niveau national, Offenbach arrive en tête de la liste des zones les plus touchées par les dommages, avec Berlin qui suit de près. Les accidents y sont plus fréquents et les dommages dépassent la moyenne de près de 40 %. En raison de ces taux élevés, les voitures à Offenbach doivent être assurées dans la classe régionale douze la plus élevée.

L'assurance responsabilité obligatoire couvre les dommages causés par un propriétaire de voiture utilisant son véhicule qui entraîne des dommages à autrui. Les dommages à sa propre voiture ne sont pas couverts par cette assurance. Pour être couvert pour les dommages à son propre véhicule, il faut souscrire une assurance tous risques, avec des options de couverture partielle ou totale.

En Sarre, la classe régionale pour l'assurance partielle et tous risques augmente pour les conducteurs à Neunkirchen. Pour la première fois, des classes régionales propres ont été établies pour Sankt Ingbert, la classe passant à quatre pour la couverture partielle. Sankt Wendel (10 sur 16) est classée dans la classe régionale la plus coûteuse.

Les impacts précis des nouvelles classifications sur les primes d'assurance restent à déterminer, car ils sont également influencés par de multiples autres facteurs. Ces statistiques régionales du GDV n'ont pas de force contraignante pour les compagnies d'assurance. Elles peuvent être appliquées immediately pour les nouveaux contrats et pour les contrats existants à partir de l'année d'assurance suivante.

Dans les nouvelles politiques d'assurance, les conducteurs GVV à Sankt Wendel peuvent s'attendre à des conditions de responsabilité moins strictes en raison de leur classe régionale améliorée. Malgré les améliorations à Sankt Wendel, les risques d'accidents les plus élevés restent à Saarbrücken et à Volklingen, classées en région neuf.

