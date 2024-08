- L'assouplissement de la situation en cas d'inferno de la forêt tropicale

La chaleur étouffante et la sécheresse récente ont exacerbé le danger d'incendies de forêt en Saxe, mais heureusement, les averses et les orages de dimanche ont mis fin à cette tendance. La plupart de l'État a été arrosée, ce qui a considérablement amélioré la situation. La carte de l'Office des forêts de l'État indiquait un risque minimal à très faible pour la plupart des régions de Saxe, et les prévisions suggéraient que virtually tout l'État serait au niveau de risque le plus faible (1) lundi.

Il y a seulement une semaine, seuls deux régions - la Lommatzscher Pflege et la région sud de Leipzig - étaient sous un niveau 3 d'alerte, mais d'ici samedi, virtually toute la partie nord de l'État et la plupart du district de Vogtland avaient été élevées. Les régions dans les districts de Görlitz, Bautzen, Meißen, Leipzig et la capitale de l'État Dresde ont également connu des risques élevés.

Pluie et orages

Un système de basse pression planant au-dessus de l'Allemagne centrale a déclenché des précipitations et le déplacement de masses d'air plus fraîches vers l'est, selon un météorologue du Service météorologique allemand (DWD). Les précipitations ont été particulièrement fortes dans certaines régions, accompagnées d'orages. Les températures ont fluctué entre 24°C à Leipzig et 29°C près de la rivière Neiße. Une légère baisse des températures était prévue pour lundi, avec des températures comprises entre 21°C et 24°C, et aucune pluie n'était prévue.

Les averses et les orages, entraînés par un système de basse pression, ont apporté la pluie tant attendue en Saxe. Les fortes précipitations et les orages ont aidé à éteindre les incendies de forêt potentiels et à soulager la sécheresse qui avait exacerbé le danger d'incendies de forêt.

