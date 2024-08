- L'Assomption de Marie provoque une division dans le pays

La fête catholique de l'Assomption de Marie divise à nouveau le pays : dans les communautés principalement catholiques de l'État libre, c'est un jour férié ce jeudi, tandis que dans les régions principalement protestantes, ce n'est pas le cas. Le ratio de la population catholique à protestante est déterminant.

Selon l'Office bavarois de la statistique, 352 des 2 056 communes de Bavière doivent se passer de ce jour férié. Cela concerne principalement les districts gouvernementaux principalement protestants de Haute-Franconie et de Moyenne-Franconie, où seulement 46,3 % et 18,1 % des communes sont principalement catholiques, respectivement.

En revanche, ce jeudi est un jour férié partout en Haute-Bavière et en Basse-Bavière, ainsi que dans le Haut-Palatinat (96,0 % des communes principalement catholiques), en Souabe (95,3 %) et en Basse-Franconie (87,0 %), où la plupart des gens ont congé.

Le tableau est également divisé parmi les grandes villes : tandis que l'Assomption de Marie est un jour férié à Munich, Augsbourg, Würzburg, Regensburg et Ingolstadt, le travail continue et les magasins restent ouverts à Nuremberg, Fürth et Erlangen.

L'"Assomption de Marie", comme il est dit officiellement, a ses racines dans une fête mariale qui s'est développée à la fin du IVe siècle dans ce qui est maintenant la Syrie. Elle s'est ensuite répandue dans l'Est et a évolué en une fête de l'Assomption de Marie, selon l'Archidiocèse de Munich et de Freising.

