L'associé de la mère disparue de Virginia est accusé de l'avoir tuée dans leur maison, puis de déplacer son corps à l'extérieur, des allégations dépeintes dans les dossiers juridiques.

Naresh Bhatt a été arrêté jeudi en état de détention, selon les documents judiciaires, pour le chef d'accusation de dissimulation d'un corps sans vie, suite à l'exécution d'un mandat de perquisition à la résidence qu'il partageait. Bhatt était prévu pour une comparution en justice le lendemain matin.

Bien qu'il n'ait pas encore été formellement inculpé de meurtre, le procès-verbal préliminaire obtenu par WJLA indique qu'environ le 30 juillet 2024, le suspect, Naresh Bhatt, aurait prétendument assassiné son épouse, Mamta Bhatt.

Une annotation manuscrite sur la déclaration mentionne, avec ce qui semble être les initiales de l'officier de police chargé, la présence de preuves indiquant que le corps a été gardé à l'intérieur de la résidence avant d'être enlevé.

Le procès-verbal explique également que, lors de l'enquête, une quantité importante de preuves numériques et forensiques compatibles avec sa mort a été récupérée.

CNN a demandé au bureau du procureur si Bhatt pourrait être inculpé d'un chef d'accusation plus grave compte tenu des allégations de meurtre formulées par l'officier.

Kafle Bhatt a été vue pour la dernière fois au centre médical UVA Health Prince William à Manassas le 27 juillet, selon les rapports de police. Le lendemain, elle a communiqué avec un ami, et le 31 juillet, elle a été vue pour la dernière fois par son mari à table pour le dîner, selon les déclarations précédentes faites à la police.

Le 2 août, une vérification de l'état de santé a été effectuée à la résidence du couple, et le mari a fourni des informations supplémentaires aux enquêteurs, déclarant qu'il ne souhaitait pas signaler sa disparition à ce moment-là, selon la police. Trois jours plus tard, il a déposé une déclaration de personne disparue, que les autorités ont confirmé dans un communiqué de presse du 15 août.

La demande de vérification de l'état de santé provenait des collègues de travail de Kafle Bhatt, selon CNN affilié WUSA.

Les détectives ont mené une enquête approfondie du 5 au 8 août et ont déterminé qu'il y avait une absence notable de communication récente entre Kafle Bhatt et sa famille, ses amis, son employeur et sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à l'augmentation de son statut de personne disparue en tant que personne disparue involontaire/critique.

Malgré la déclaration de personne disparue déposée par Naresh Bhatt le 5 août, il avait choisi de ne pas signaler sa femme Kafle Bhatt disparue lors de la vérification de l'état de santé du 2 août, choisissant plutôt de partager ces informations avec les enquêteurs.

La perquisition effectuée à la résidence que Naresh et Kafle Bhatt partageaient a abouti à la découverte de preuves qui pourraient potentiellement impliquer Naresh dans la complicité de la disparition de son épouse, ce qui nous met sous suspicion.

Lire aussi: