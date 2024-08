- L'association veut annoncer le successeur d'Herbert "au moment voulu"

La Fédération allemande de basket-ball annoncera le successeur du coach réussi Gordon Herbert relativement rapidement après les Jeux olympiques. "Cela se fera rapidement", a déclaré le vice-président Armin Andres à l'agence de presse allemande à Paris. "En novembre, il y a déjà les prochains matchs des qualifications pour l'EuroBasket. Ainsi, le nouvel entraîneur aura besoin de temps pour connaître les joueurs", a déclaré Andres. "C'est pourquoi nous avons déjà eu des discussions."

Herbert comme une "chance inouïe"

Herbert agira pour la dernière fois en tant qu'entraîneur principal lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques le samedi (11h00) contre les vice-champions du monde de la Serbie. Par la suite, il rejoindra le double vainqueur allemand Bayern Munich en Bundesliga. Sous la direction du Canadien de 65 ans, l'équipe allemande a remporté la médaille de bronze lors de l'EuroBasket 2022 à domicile et a sensationnellement remporté le titre de champion du monde un an plus tard à Manila.

"Gordie était bien sûr une chance inouïe pour nous. Nous l'avons embauché parce que nous étions convaincus qu'il pouvait travailler avec des professionnels NBA et des jeunes joueurs", a déclaré Andres. "Mais que cela se passerait si bien, bien sûr, était imprévisible."

