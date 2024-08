Travail et retraite - L'association sociale VdK met en garde contre la scission de la génération plus âgée

L'Association Sociale VdK voit de grands dangers dans la répartition inégale des opportunités de revenus supplémentaires à la retraite, qui pourrait entraîner une division parmi la génération âgée. "Presque tous les jours, de nouvelles idées sont produites sur la manière de encourager les retraités à travailler plus longtemps. Cependant, ceux qui ne peuvent pas travailler plus longtemps sont ignorés", a critiqué la Présidente de VdK, Verena Bentele.

L'organisation se réfère également aux résultats d'une enquête représentative commandée à l'institut de sondage Civey. Selon celle-ci, presque la moitié des personnes âgées de plus de 50 ans peuvent imaginer travailler en même temps que leur pension. Cependant, presque un tiers (30,5 pour cent) d'entre eux citent le fait que l'argent ne suffit pas à la retraite comme raison.

L'enquête montre des différences claires. Plus de 62 pour cent des répondants citent le fait qu'ils aiment travailler comme motivation. Presque 47 pour cent citent également l'opportunité de gagner de l'argent supplémentaire. Le fait que la pension ne soit pas suffisante est cité comme la troisième raison la plus courante.

Les besoins financiers dus à des pensions basses sont particulièrement fréquents chez les travailleurs (50,4 pour cent), les divorcés (46,7 pour cent) et les personnes ayant des enfants à la maison (40,7 pour cent). Cette raison est rarement citée par les fonctionnaires (10,2 pour cent), les employés (30,5 pour cent) et les personnes ayant un niveau d'éducation élevé (27,1 pour cent), selon l'association sociale.

Selon l'enquête, le plaisir de travailler est particulièrement important pour les universitaires (70,8 pour cent), les travailleurs indépendants (70,8 pour cent) et les fonctionnaires (64,4 pour cent) comme motivation pour travailler à la retraite. Dans l'ensemble, plus de personnes dans les États fédéraux de l'Est allemand disent qu'ils doivent travailler à la retraite en raison d'une pension insuffisante que dans l'Ouest.

La pauvreté à l'âge avancé ne doit pas devenir une question de failure personnel, selon Bentele. Elle a expliqué que les chiffres confirment l'hypothèse de VdK selon laquelle les opportunités de travailler en même temps qu'une pension sont réparties de manière inégale. D'une part, il y a ceux qui ont un niveau d'éducation élevé et un emploi bien rémunéré avec moins de strain physique. D'autre part, il y a des personnes qui n'ont pas d'emplois bien rémunérés et dépendent de la poursuite du travail. Ceux qui ne peuvent pas le faire, par exemple en raison de la maladie, de l'entretien des proches ou du travail physique, ont perdu.

VdK réclame une pension de base réformée, une pension d'invalidité plus élevée et plus de pension pour les proches qui s'occupent. Bentele : "Le gouvernement doit s'assurer que chacun a une bonne et sécurisée pension après la retraite. Seuls ceux qui le veulent vraiment doivent continuer à travailler. La pauvreté à l'âge avancé ne doit pas devenir une question de failure personnel."

