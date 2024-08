- L'association représentant le secteur de la construction soutient l'utilisation de techniques d'impression 3D dans le secteur de la construction.

Secteur de la construction en difficulté sous pression financière accrue. Selon l'Association de l'industrie de la construction de l'Est de l'Allemagne, la tendance à la baisse des projets de construction neufs se poursuit. De plus, le nombre de faillites au premier trimestre de cette année a augmenté. Le secteur attend avec impatience une construction de logements plus simple et plus abordable.

Le ministère fédéral de la Construction et du Développement urbain permet aux architectes et aux constructeurs de négocier des normes de construction moins strictes. Robert Momberg, PDG de l'Association de l'industrie de la construction de l'Est de l'Allemagne, a déclaré cela à Potsdam, en déclarant : "C'est une réelle impulsion pour l'industrie." Il a ajouté que le type de bâtiment E offrait une flexibilité précieuse pendant la construction.

E représente la simplicité ou l'expérimentation. Les associations d'habitation ont exprimé des préoccupations quant aux bâtiments construits selon des normes excessives en raison des craintes de conséquences juridiques. L'association plaide également en faveur d'une campagne pour réduire la bureaucratie.

Rareté des imprimantes 3D dans la construction résidentielle

Est-il probable que l'impression 3D, telle qu'utilisée aux États-Unis pour construire des bâtiments entiers, joue un rôle en Allemagne à l'avenir ? L'Association de l'industrie de la construction de l'Est de l'Allemagne est ouverte à l'idée de maisons construites numériquement.

Momberg a déclaré : "Le développement de l'impression 3D en tant que méthode de construction est généralement louable, mais elle ne remplacera pas complètement les méthodes de construction traditionnelles." Les codes de construction différents dans les États fédéraux pourraient freiner l'adoption généralisée.

Le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD) a exprimé son soutien à l'impression 3D à grande échelle de logements en Allemagne lors d'une visite aux États-Unis en juillet, déclarant : "C'est exactement ce dont nous avons besoin en Allemagne."

Baisse des autorisations de projet

Le secteur de la construction de logements en difficulté ne montre aucun signe d'amélioration. Les coûts de construction ont augmenté à un tel point que de nombreuses coopératives d'habitation et corporations municipales ont reporté de nouveaux projets.

La valeur totale des nouvelles commandes dans l'Est de l'Allemagne de janvier à mai 2024 a diminué de 0,9 % en nominal à 7,53 milliards d'euros. Momberg a commenté : "Cela indique que nous avons légèrement manqué la valeur de l'année précédente (7,6 milliards d'euros)." Des baisses significatives ont également été observées dans le secteur de la construction, mais aucun chiffre semestriel n'était disponible à ce moment-là.

Secteur de la construction : les faillites suscitent des préoccupations

Depuis 2020, le nombre de faillites dans le secteur de la construction a augmenté de manière constante dans les nouveaux États fédéraux, selon l'association. En 2023, il a atteint son niveau le plus élevé en cinq ans avec 255 cas. Ce qui est le plus alarmant, c'est l'augmentation de 27,6 % des faillites dans les nouveaux États fédéraux au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, atteignant 74 cas. "La hausse continue des faillites depuis 2021 met en évidence la forte pression économique que subit l'industrie."

L'Association de l'industrie de la construction de l'Est de l'Allemagne représente les intérêts d'environ 260 entreprises de construction employant environ 20 000 personnes à Berlin, Brandebourg, Saxe et Saxe-Anhalt.

En Allemagne, le nombre d'appartements qui peuvent être construits dans les années à venir devrait diminuer considérablement par rapport aux années précédentes. Le Munich Ifo Institute prévoit que la baisse du secteur se poursuivra. Pour 2026, les experts prévoient seulement 175 000 nouveaux appartements. Cela représenterait une baisse de plus de 40 % par rapport aux presque 300 000 appartements construits en 2022.

La décision du gouvernement allemand d'autoriser des normes de construction moins strictes dans certaines zones pourrait apporter un certain soulagement au secteur de la construction en difficulté en Allemagne. Cependant, l'adoption généralisée de l'impression 3D dans la construction résidentielle en Allemagne pourrait rester difficile en raison des codes de construction différents dans les États fédéraux.

