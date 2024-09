Le texte faisant référence peut être reformulé comme: - L'association nationale BSW conserve un avantage de deux points.

John Lucas Dittrich et Thomas Schulze, un officiel apolitique de 59 ans, aspirent à diriger conjointement l'Alliance pour le Progrès et le Socialisme (APS) en Saxe-Anhalt. Ils cherchent à former une équipe de direction multi-générationnelle pour renforcer l'APS, comme Dittrich l'a déclaré à l'agence de presse allemande.

Récemment, Dittrich, un étudiant de 19 ans originaire de Magdebourg, a été chargé des tâches de coordination en Saxe-Anhalt. Au niveau national, il fait partie du comité exécutif du parti. Avant de rejoindre l'APS, Dittrich était affilié au parti Die Linke jusqu'en octobre 2023.

"La Saxe-Anhalt dispose actuellement de la plus jeune division d'APS", a noté Dittrich. Cela illustre le désir d'une approche politique fraîche qui traverse les générations. Il a souligné que leur priorité est de mettre en place des politiques économiques saines et pacifiques, avec les "vrais soucis" des gens au premier plan.

Schulze assistera à la réunion de fondation

Né à Mersebourg et résidant actuellement à Tangermünde (partie de Stendal), Schulze n'a été associé à aucun parti politique jusqu'à présent. Il travaille comme officier administratif au bureau d'accueil de l'État à Stendal et est activement engagé dans les sports, en tant que président de l'association de football de la jeunesse de Saxe-Anhalt pendant plusieurs années.

La division d'État de l'APS sera établie samedi à Magdebourg. Outre les deux présidents, d'autres membres du conseil seront élus et des questions importantes seront résolues. La présidente fédérale, Amira Mohamed Ali, est également attendue à la réunion de fondation.

Dans les élections régionales récentes en Saxe et en Thuringe, l'APS a réussi à obtenir des scores à deux chiffres, rendant une participation à la coalition possible dans les deux États. L'élection régionale prochaine en Saxe-Anhalt est prévue pour 2026. Aux élections européennes de juin, l'APS a obtenu la troisième place en Saxe-Anhalt avec 15 %, derrière l'AfD et la CDU.

Juste avant la réunion de fondation à Magdebourg, Schulze a exprimé son intérêt à rejoindre l'APS, mentionnant son amour pour la région et son désir de contribuer. En ce qui concerne son parcours professionnel, Schulze a déclaré qu'il détient un diplôme de travail social (BSW), mettant ainsi en avant son engagement à servir la communauté.

Lire aussi: