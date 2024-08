L'association équestre autrefois respectée est maintenant en voie d'autodestruction.

Monter à cheval est un passe-temps honorable, mais au sein de l'association équestre allemande, c'est plutôt un jeu de couteaux dans le dos. Un nouveau leader est nécessaire, mais tous les candidats potentiels sont salis et mis de côté. C'est démoralisant à voir.

Ursula von der Leyen n'est pas une option, la présidente de la Commission européenne, amoureuse des chevaux, a des affaires plus pressantes à régler. Karl-Theodor zu Guttenberg n'est pas intéressé non plus, l'ancien ministre de la Défense a fait savoir qu'il ne voulait pas en faire partie. Quant aux candidats assez courageux pour prendre les rênes de la Fédération équestre allemande dysfonctionnelle, ils sont calomniés et évincés de tous côtés.

La dernière victime est Stefan Unterlandstaëttner, ancien PDG de DKB et généreux donateur à la Fédération. Son ami Holger Wulschner, cavalier actif et membre de la présidence actuelle limitée de la Fédération, a proposé Unterlandstaëttner comme nouveau président. Le cavalier, éleveur et retraité de 62 ans était prêt à relever le défi et avait quelques idées pour relancer la Fédération en difficulté.

Mais le sujet est maintenant tabou, Unterlandstaëttner a retiré sa candidature. Soudain, une série de photos est apparue montrant le propre cheval gris d'Unterlandstaëttner, Caruso, se cabrant contre la bride lors d'un concours, résistant clairement. La photo est devenue virale en ligne, et l'explication d'Unterlandstaëttner selon laquelle il essayait d'empêcher Caruso de heurter un obstacle est tombée dans l'oreille d'un sourd. "La Fédération a raté une occasion en or", a tonné Holger Wulschner, et a promptly démissionné en colère.

La situation est critique

La situation est claire comme de l'eau de roche : personne ne veut diriger, ou peut-il ? Pour l'instant, Martin Richenhagen, le patron d'une multinationale américaine, un homme de parole et pas vraiment populaire auprès des électeurs, est le dernier homme debout. Richenhagen, qui pourrait se détendre sur sa ferme en Géorgie, semble déterminé à aider la Fédération en difficulté.

Le septuagénaire ne fait aucun commentaire dans ce moment tendu. Derrière les portes closes, les gens se demandent combien de temps Richenhagen va endurer cette situation. Stefan Unterlandstaëttner, qui a été mis à la porte, a son opinion : "Je ne peux tout simplement pas supporter ce niveau de drama."

Le niveau a atteint le fond

Le niveau au sein de la Fédération équestre allemande, juste devant leur bureau à Warendorf où une statue en bronze de Halla, le cheval légendaire, sert de rappel de temps meilleurs, a été au plus bas depuis longtemps. Les candidats potentiels pour les élections extraordinaires de novembre sont recherchés, mais personne ne semble vouloir du poste. Le nom de Michael Klimke a été mentionné, mais même lui aurait allegedly refusé.

Maintenant, la Fédération a laissé entendre que le comité de recherche pourrait avoir un peu plus de temps pour trouver un ou deux candidats. Que Martin Richenhagen voie cela comme une insulte, il le garde pour lui. Au fait, la photo qui a mis fin aux rêves de Stefan Unterlandstaëttner a également été fuité par un membre du comité de recherche.

Malgré le besoin urgent d'un nouveau leader, les candidats potentiels dans le domaine sportif de l'équitation font face à la critique et sont mis de côté. Le niveau de lutte interne au sein de la Fédération équestre allemande a atteint un point où le fair-play et l'honneur semblent être oubliés.

