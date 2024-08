- L'association du Sahra Wagenknecht: la RWN devient la plus grande association nationale

L'Alliance "Sahra Wagenknecht" (BSW) créera une association d'État en Rhénanie-du-Nord-Westphalie le 7 septembre, avec plus de 100 membres. C'est ce qu'a annoncé le vice-président du parti, Amid Rabieh, à la suite d'une demande d'agence de presse. Selon Rabieh, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie devrait devenir la plus grande association d'État du nouveau parti.

Rabieh a été chargé de l'établissement des structures du parti en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon ses déclarations, il y aura une direction double et un conseil de onze membres. L'établissement aura lieu à Bochum.

Sahra Wagenknecht, dont le nom a donné naissance à la BSW, s'était précédemment présentée au Bundestag en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour son ancien parti, Die Linke. "Il n'est pas secret que notre présidente, Dr. Sahra Wagenknecht, et notre secrétaire général, Christian Leye, continueront de se concentrer sur leurs activités politiques ici en Rhénanie-du-Nord-Westphalie", a déclaré Rabieh. La BSW est déjà "bien établie localement avec de nombreuses factions de conseils et des représentants de districts" et compte "presque 5 000 partisans et bienfaiteurs", a ajouté le vice-président du parti.

Le passage du maire précédent de Düsseldorf, Thomas Geisel, du SPD au parti de Wagenknecht a fait sensation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Geisel a récemment rejoint le Parlement européen pour la BSW.

Conformément à l'attribution de Rabieh, les structures du parti en Rhénanie-du-Nord-Westphalie seront dirigées par une direction double et un conseil de onze membres, avec Sahra Wagenknecht continuant ses activités politiques dans cette région où la BSW bien établie compte de nombreuses factions de conseils et des représentants de districts, ainsi qu'une base de partisans substantielle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

En plus de ses activités politiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Sahra Wagon servant, dont le nom est à l'origine de l'"Alliance Sahra Wagenknecht" (BSW), s'était précédemment présentée aux élections du Bundestag dans cet État pour son précédent parti, Die Linke.

Lire aussi: