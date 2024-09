L'Association des pompiers affirme que l'Allemagne est suffisamment préparée aux inondations

Association des Pompiers Allemands (DFV) Confiante dans la Réponse aux Inondations Le DFV considère l'Allemagne bien préparée aux inondations à venir, selon le président du DFV, Karl-Heinz Banse, dans les colonnes de la "Rheinische Post". Il souligne : "Nous sommes bien préparés aux situations d'inondation en Allemagne, même compte tenu des événements récents." Les récents épisodes de pluies torrentielles dans la vallée de l'Ahr et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que les situations d'inondation de cette année dans différentes parties de l'Allemagne, ont contribué à cette préparation. Dans les régions touchées, la planification bat son plein - "les équipes sont mises en alerte maximale, les sacs de sable sont préparés, les données météorologiques sont surveillées". La population est également informée, lui permettant de se préparer en conséquence.

17:30 "Décevant" : Scholz Promet de l'Aide Le chancelier fédéral Olaf Scholz s'engage à apporter une aide aux pays voisins touchés par les inondations. "Les inondations que nous observons sont décevantes", déclare le politique de l'SPD Scholz lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son aide aux résidents des pays voisins touchés. "Nous ferons de notre mieux pour aider."

17:06 Lang : "Il Est Temps d'Agir" La dirigeante du parti Vert Ricarda Lang appelle à une action politique en réponse à la situation critique dans les régions inondées de l'Europe centrale et orientale. La crise climatique rend les inondations et les pluies torrentielles plus fréquentes, intenses et probables, déclare Lang après des consultations exécutives à Berlin. La politique ne doit pas seulement réagir, mais aussi se préparer. "Il est donc temps d'agir maintenant." La protection du climat doit être élevée en priorité politique. "Si Friedrich Merz a déclaré l'année dernière que le monde ne se terminerait pas, maintenant montre que c'est le cas pour beaucoup", commente Lang en référence au dirigeant de l'CDU. "Nous devons donc accorder plus d'importance à la protection du climat."

16:41 Nehammer Alloue des Millions pour la Reconstruction après les Inondations Le chancelier autrichien Karl Nehammer alloue initialement 300 millions d'euros du fonds de catastrophe pour faire face aux dommages causés par les inondations en Autriche. Ces fonds pourront être ajustés si nécessaire, déclare Nehammer, le dirigeant du gouvernement OVP. Les personnes qui ont perdu leur propriété en raison de la catastrophe naturelle peuvent demander une aide financière de ce fonds. L'ampleur des dommages causés par les pluies records sur plusieurs jours dans l'est de l'Autriche reste inconnue.

16:08 Rupture de Barrage : les Résidents Invités à Partir Immédiatement À Paczkow, dans le sud-ouest de la Pologne, le maire ordonne l'évacuation immédiate des districts en aval suite à une rupture de barrage dans un réservoir. "Personne ne peut garantir que les dommages ne vont pas empirer", prévient le maire Artur Rolka sur les réseaux sociaux. Il invite les résidents évacués à signaler leur situation et demande à ceux qui ne sont pas touchés par l'eau de partir et de se rendre dans des zones de la ville sûres. En raison du manque de compliance avec l'appel à l'évacuation, Rolka impose maintenant une évacuation obligatoire, en informant les médias. Le réservoir touché a été construit au-dessus de Paczkow sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder.

15:54 Habeck Plaide pour une Action Climatique Le vice-chancelier Robert Habeck plaide en faveur d'une détermination renforcée en matière de protection du climat, en référence aux crises d'inondation récentes dans différents pays européens. "Transition énergétique, extension rapide des renouvelables, industries respectueuses du climat" sont nécessaires, suggère Habeck dans une interview avec le groupe de médias Funke. "Plus de fréquentes inondations, des catastrophes comme celle de la vallée de l'Ahr, maintenant en Bavière - ce sont des conséquences de la crise climatique", ajoute Habeck. "Il est donc essentiel que nous soyons déterminés à faire face à la crise climatique." Bien que la prévention des événements météorologiques extrêmes soit actuellement impossible, des mesures de protection supplémentaires sont vitales, comme "des digues solides, des systèmes de rétention, plus d'espace fluvial" pour mieux protéger les gens.

15:36 Décès supplémentaires liés aux Inondations en Europe Le nombre de morts suite aux inondations dans plusieurs pays européens dépasse 15, avec l'Autriche (3 morts), la République tchèque (1 mort), la Pologne (5 morts), et la Roumanie (6 morts) parmi les plus touchées.

15:21 La Pologne Déclare un État de Catastrophe pour les Régions Inondées La Pologne déclare un état de catastrophe pour les régions touchées par les inondations. Le gouvernement de Varsovie approuve un décret de 30 jours lors d'une réunion d'urgence, s'appliquant aux provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. L'état de catastrophe offre aux autorités plus de pouvoir pour donner des ordres, limitant temporairement les libertés et les droits civils et peut permettre plus facilement l'émission d'ordres d'évacuation ou d'interdictions pour certaines zones.

un Expert Explique les Extre

14:04 Aide européenne aux victimes des inondations : l'Allemagne offre son assistanceLe gouvernement allemand a exprimé sa solidarité envers les personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. "Les individus de nos pays voisins, nos alliés européens et notre population locale doivent savoir : nous surveillons attentivement la situation et sommes prêts à aider", a déclaré la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. Les dégâts en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont parfois importants. Hoffmann a ajouté : "Nous voyons les images avec inquiétude et sommes choqués par les rapports de décès et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances et notre sympathie à tous ceux qui sont touchés."

13:43 Orbán reporte ses engagements internationaux en raison des inondations en HongrieLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté tous ses engagements internationaux en raison des inondations dans son pays. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux", a annoncé Orbán sur la plateforme en ligne X. Il n'a pas donné plus de détails. Orbán était prévu pour intervenir dans un débat sur le programme de la présidence hongroise du Conseil de l'UE pour six mois au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le politique de droite populiste est souvent confronté à des critiques virulentes de la part des membres du Parlement européen et de la Commission européenne.

13:12 Ostrava, République tchèque : les digues cèdent, la ville est menacéeLes évacuations se sont étendues à Ostrava, la troisième ville de la République tchèque, en raison d'un danger imminent d'inondation. "Il semble qu'il y ait eu des brèches dans les digues dans plusieurs districts", a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été évacués en partie à l'aide de bateaux gonflables. Environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des tentatives sont faites pour combler les vides avec des pierres. Ostrava, avec environ 285 000 habitants, est située à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville minière et industrielle se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. Tous les transports vers Ostrava et plus loin vers la Pologne ont été arrêtés. Une centrale électrique a dû être fermée. À Bohumin, les réseaux électriques et mobiles ont été coupés en raison des inondations. L'approvisionnement en eau a échoué dans de nombreux endroits.

12:33 Pluie torrentielle : 450 litres par mètre carré en ville tchèqueLes précipitations de la dépression "Anett" sont exceptionnelles : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est la plus forte pluviométrie des derniers jours, selon l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lider avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés aux alentours de St. Pölten et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été enregistrés, mais les stations de mesure ont ensuite échoué, donc les quantités précises ne sont pas disponibles pour le moment. En Pologne, les précipitations les plus importantes ont été enregistrées à Katowice, avec 200 litres.

12:25 Roumanie : les eaux de crue font six morts dans la région des CarpatesDes pluies torrentielles et des inondations ont entraîné la mort d'au moins six personnes dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, à l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être évacuées, et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les victimes sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Des villages isolés sont principalement touchés, avec des personnes qui grimpent sur les toits pour éviter d'être emportées par les eaux de crue. Plusieurs centaines de pompiers sont sur les lieux.

11:59 Inondations en Saxe : les niveaux de l'Elbe dépassent le picLes niveaux d'eau de l'Elbe en Saxe continuent de monter. À Dresde, le niveau est de 5,62 mètres lundi matin, selon le centre de gestion des crues de l'État. Le deuxième niveau d'alerte pour les inondations a été déclenché dimanche soir. Le seuil pour le troisième niveau d'alerte, qui est à six mètres, devrait être dépassé tôt mardi matin. Le pic de l'Elbe à Dresde pourrait être atteint mercredi soir. À Schöna, à la frontière avec la République tchèque, le troisième niveau d'alerte est en vigueur avec un niveau d'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre de gestion des crues prévoit une baisse des niveaux d'eau à Görlitz. Le pic d'une inondation est appelé le pic.

11:01 Wrocław se prépare à une inondation après la déclaration d'alerteSuite aux tempêtes et aux inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'alerte inondation pour la ville située le long de la rivière Oder. Les mesures comprennent la surveillance constante des digues, la protection et le contrôle des canaux, et la fermeture des passages de digue, selon la déclaration de Sutryk dans une vidéo Facebook. La vague de crue attendue doit atteindre Wrocław le mercredi. Les estimations précédentes suggérant un impact moins sévère ont été revues. Bien que l'inondation ne soit pas prévue atteindre la hauteur de l'inondation de l'Oder en 1997, qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne que l'infrastructure de la ville s'est Significativement améliorée avec la mise en place de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue resteront à l'extérieur de la ville.

10:35 La situation des inondations dans l'Est de l'Autriche reste critique, dit le gouverneurMalgré une période sans pluie brièvement la nuit dernière, la situation des inondations dans l'Est de l'Autriche reste très précaire. "Ce n'est pas fini, ça reste critique, ça reste dramatique", dit la gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans la région lundi. La principale préoccupation maintenant est les barrages. "Il y a le plus haut danger de rupture de barrage", rapportent les autorités. Les activités habituelles sont largement suspendues. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, 1 800 bâtiments ont été évacués, de nombreux étudiants et enfants en garderie restent à la maison, mentionne Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages reste à déterminer. "Les victimes des inondations seront aidées dans tous les cas", promet le gouverneur. En Basse-Autriche, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés ces derniers jours - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Les niveaux de crue montent en Saxe le long de la rivière ElbeLes niveaux de crue sur la rivière Elbe en Saxe continuent de monter. Selon les données du Centre de crue de l'État, la valeur à Dresde est de 5,54 mètres le matin. Elle est prévue pour dépasser le seuil de six mètres plus tard dans la journée, ce qui déclencherait le troisième niveau d'alerte le plus élevé. Cela pourrait entraîner l'inondation de zones construites. Le troisième niveau d'alerte a déjà été atteint au jauge à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau d'eau était de 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße à la frontière polonaise est également au troisième niveau d'alerte, avec le niveau d'eau à 5,56 mètres, à quelques centimètres seulement du quatrième niveau d'alerte le plus élevé. Une section de la route fédérale B99 a été fermée à Görlitz pour des raisons de sécurité, confirme un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau 3 ici est de 4,80 mètres.

09:49 Premier décès signalé dans les inondations en Tchéquie ; sept personnes portées disparuesLe premier décès confirmé dans les inondations en Tchéquie a été signalé. Les autorités mentionnent également au moins sept personnes portées disparues. Une personne a péri dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál de Moravie-Silésie, comme l'a déclaré le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes sont parmi les disparues qui ont conduit leur voiture dans une rivière en crue près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník. Il n'y a aucun signe du véhicule. D'autres ont été emportés dans divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un résident d'une maison de retraite à la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala qualifie cela de "crues centennales" - une crue qui se produit statistiquement seulement une fois par siècle au même endroit. Des décès liés aux inondations ont Previously été signalés d'autres pays de l'UE : (voir l'entrée 06:40) - un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne, six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la rivière Neisse à Görlitz en testant le niveau d'eauUne femme examinant le niveau d'eau à Görlitz a perdu l'équilibre au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière Neisse. Selon les premiers rapports de police, la femme a été entraînée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se hisser sur la berge près du barrage de Vierradmühle. Elle est actuellement soignée pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à des opérations de grande envergure sur les rivières Elbe et OderL'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations possibles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à envoyer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss sur ZDF's "Morning Magazine". Voss recommande aux personnes vivant dans les zones touchées de préparer des fournitures essentielles. Voss souligne que l'Allemagne a eu de la chance jusqu'à présent mais s'attend à ce que les rivières Elbe, Neisse et Oder inondent dans la semaine à venir. Ce week-end, le THW avait environ 140 personnes déployées en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne que c'est la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne cette année et met en évidence l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des coûts d'adaptation au climat", dit Voss.

8:43 Réunion d'urgence en Pologne suite à une situation de catastrophe Le Premier ministre Donald Tusk a convoqué un conseil des ministres urgent lundi matin suite aux inondations dévastatrices dans le sud-ouest de la Pologne. Tusk a élaboré un décret déclarant une situation de catastrophe, mais l'approbation du conseil est nécessaire. Les pluies torrentielles dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné des inondations, la ville de Nysa dans la région d'Opole étant la plus touchée pendant la nuit. Le Glatzer Neisse, un affluent de l'Oder, a inondé la salle des urgences de l'hôpital, selon les rapports de l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, dont des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

8:15 Avertissements de crue en Bavière La situation des inondations en Bavière reste instable dans certaines zones, avec des précipitations supplémentaires prévues. La situation n'a pas beaucoup évolué pendant la nuit ; le HND prévoit une nouvelle hausse des eaux en raison des précipitations attendues au début de la semaine. Les niveaux d'eau prévus à Passau sur le Danube, à Vilshofen sur la Vils et à Munich sur l'Isar augmenteront à nouveau, selon le HND. Une amélioration progressive est attendue à partir de mercredi. Le DWD prévoit des précipitations continues des Alpes aux basses terres jusqu'à mardi, accompagnées de 40 à 70 litres d'eau par mètre carré dans de vastes zones, jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

7:32 Situation d'inondation persistante en République tchèque Il n'y a toujours aucun signe de répit dans les régions touchées par les inondations en République tchèque. La vague de inondation a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières sont submergées. Les autorités locales de cette ville de près de 10 000 habitants demandent à la population de ne pas gêner les services d'urgence, car elles prévoient une nouvelle augmentation du niveau des eaux dans les prochaines heures.

7:03 Inondations en Pologne suite à une rupture de barrage La Pologne est confrontée à une inquiétante situation d'inondation alors que les eaux se dirigent vers la région de la Glatzer Neiße suite à une rupture de barrage. Des vidéos montrent la fureur de la tempête.

6:40 Pertes humaines en Europe suite aux inondations La Pologne, la République tchèque et le Lower Austria font face aux conséquences historiques des inondations. Plusieurs morts ont été signalés dans plusieurs pays de l'UE, notamment un pompier autrichien, un homme polonais et six personnes en Roumanie.

6:12 Secours d'urgence en République tchèque Les conditions météorologiques catastrophiques ont entraîné la submersion de villes entières comme Jeseník dans les montagnes de Hrubý Jeseník et Krnov à la frontière polonaise. Plus de 300 personnes à Jeseník ont dû être secourues en bateau et en hélicoptère. Suite à la récession des eaux, le risque de glissements de terrain a été accru dans plusieurs endroits.

5:49 Touristes bloqués à Vienne Les fortes précipitations dues à la tempête "Anett", également connue sous le nom de "Boris", ont entraîné le blocage de passagers sur un bateau de croisière suisse sur le Danube à Vienne. Plus d'une centaine de passagers et environ 40 membres d'équipage du "Thurgau Prestige" ne peuvent pas quitter le bateau, qui est amarré au bord du fleuve, en raison d'une passerelle inondée reliant le navire au quai, selon le diffuseur suisse SRF, citant Thurgau Travel. Les autorités doivent déterminer le moment où les passagers pourront débarquer, selon les rapports, qui indiquent que le séjour des croisiéristes à Vienne devrait se poursuivre jusqu'à mardi. Le "Thurgau Prestige" avait prévu un voyage de Linz à Budapest et retour, mais est actuellement bloqué à Vienne.

La tempête "Anett" ou "Boris" a apporté des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, entraînant au moins huit morts jusqu'à présent.

La Commission a été impliquée dans des discussions concernant la fréquence et l'intensité croissantes des événements pluvieux extrêmes et des inondations en Europe. La Commission européenne a mis en avant la nécessité de renforcer l'action contre le changement climatique et d'investir dans des mesures de protection, telles que des digues plus solides et des systèmes de rétention, pour mieux protéger les personnes et les infrastructures.

La Commission travaille également avec les pays touchés pour fournir une aide et un soutien, reconnaissant l'importance de la solidarité internationale lors de ces périodes de crise.

