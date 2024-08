- L'association des passagers critique le remplacement des trains pendant le confinement

La circulation de substitution entre Hambourg et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale pendant la fermeture complète de la ligne ferroviaire Hambourg-Berlin est critiquée par l'association des passagers Pro Bahn. L'offre est trop maigre et non structurée, ont déclaré jeudi les associations d'État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Hambourg/Schleswig-Holstein dans une déclaration conjointe.

Cela concerne également de nombreux passagers se rendant au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avec des destinations telles que Schwerin, Wismar, Rostock, Güstrow, Stralsund et la côte baltique. Beaucoup ne sont même pas au courant. Il n'y a que des panneaux occasionnels sur les gares. En revanche, l'information concernant la fermeture de la Riedbahn entre Francfort et Mannheim était plus visible et à temps.

"Offre de substitution maigre"

L'offre de substitution entre Hambourg, Schwerin, Rostock et Stralsund est maigre, critique Stefan Barkleit, président de l'association d'État Pro Bahn Hambourg/Schleswig-Holstein. Un bus circule comme remplacement pour la ligne express régionale Hambourg-Schwerin, qui circule toutes les deux heures, mais il part de la gare S-Bahn Hambourg-Wandsbeker Chaussee ou en alternative Hambourg-Bergedorf. "Malchance si les passagers sont au mauvais point de départ à la gare principale de Hambourg."

Les connexions ne correspondent souvent pas

Un bus IC circule six fois par jour de la ZOB à la gare principale de Hambourg à Schwerin, mais la connexion à Rostock et Stralsund ne correspond que deux fois par jour. Une fois par jour, un IC circule de Hambourg via Lübeck à Rügen - ceux qui veulent aller à Schwerin doivent changer à Bad Kleinen. "Plus de paires de trains directs via Lübeck aurait été nécessaire ici", a-t-on déclaré.

De Hambourg via Lübeck et Bad Kleinen à Rostock et Schwerin, l'association craint qu'il y ait foule dans les petits trains diesel entre Lübeck et Bad Kleinen. Le soir, un bus IC pour Schwerin manque à 20h40.

Dans l'ensemble, Pro Bahn considère l'offre de substitution "inutilisable". Pour la fermeture de voie annoncée plus longue en 2025 et 2026, l'association des passagers demande une meilleure planification de la circulation de substitution.

Le manque de trains de substitution adaptés pour la fermeture de la ligne ferroviaire Hambourg-Berlin pousse les voyageurs à utiliser des moyens de transport tels que le bus IC pour Schwerin, mais les connexions peu fréquentes et la capacité limitée posent des défis. L'offre de substitution maigre avec des panneaux occasionnels sur les gares a laissé de nombreux passagers dans l'ignorance et a rendu difficile la planification de leurs voyages.

