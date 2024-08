- L'association des navires de croisière abaisse les prévisions de violence en mer Rouge

L'association internationale de l'industrie des croisières CLIA prévoit nettement moins d'escales dans la mer Rouge et la Méditerranée orientale cette saison par rapport aux prévisions initiales. Un pronostic d'escales a été réduit de 72 % pour l'été, a déclaré l'association en réponse à une demande. Les compagnies de navigation ont annulé des voyages et modifié leurs itinéraires. L'association n'a pas fourni de chiffres absolus.

Ce développement est lié à la situation sécuritaire dans la région. Les Houthis, hostiles à Israël au Yémen, ont attaqué des navires commerciaux passant par la côte du Yémen depuis le déclenchement du conflit de Gaza. Les Houthis cherchent à mettre fin aux opérations militaires israéliennes. Des menaces d'attaques dans la Méditerranée ont également été émises.

CLIA : Conséquences économiques à long terme

Le directeur de la CLIA pour l'Allemagne, Georg Ehrmann, a déclaré à l'agence de presse allemande que la sécurité des passagers et de l'équipage était la priorité absolue pour les compagnies de croisières. Les entreprises tiennent compte de la situation géopolitique dans la planification des voyages. Les clients comprennent les mesures de sécurité, a déclaré Ehrmann.

Les escales manquantes auraient des conséquences économiques à long terme, a déclaré Ehrmann. "Cela concerne particulièrement les personnes sur place qui dépendent heavily du tourisme et des activités portuaires." Il y a nettement moins d'escales en Égypte et à Chypre, par exemple.

Les fournisseurs connus réagissent

Après l'attaque de Hamas, Aida Cruises de Rostock n'a pas fait escale dans les ports israéliens. Au début de l'année, la filiale de Carnival a annulé des voyages dans la mer Rouge. Actuellement, Aida ne navigue pas dans la région, a confirmé une porte-parole. De nouveaux itinéraires ont été développés pour certains navires de la flotte pour des raisons de sécurité. Aida n'a pas fourni d'informations sur le nombre total de voyages annulés ou reprogrammés en raison de la guerre.

Tui Cruises de Hambourg n'a également pas fourni de chiffre spécifique à la demande. Comme le concurrent de Rostock, la co-entreprise de Tui et du groupe Royal Caribbean a ajusté les itinéraires avec des escales en Israël après l'attaque de Hamas. Une porte-parole a déclaré qu'aucun navire "Mein Schiff" de la flotte n'avait navigué dans le canal de Suez depuis le printemps. Les itinéraires ont également été modifiés. Tui Cruises surveille de près la situation dans la mer Rouge.

Le nombre réduit d'escales dans la Méditerranée a entraîné une modification des itinéraires et l'annulation de voyages par les compagnies de navigation, comme l'a mentionné la CLIA. Ce changement d'itinéraire a des implications économiques potentielles, en particulier pour les lieux heavily dépendants du tourisme et des activités portuaires, comme l'Égypte et Chypre.

