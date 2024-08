L'association des jeunes du carnaval se prépare à présenter le triangle de Cologne pour l'événement à venir

Elaborant Kloever, "Le Dreigestirn du carnaval de Cologne est un accomplissement considérable pour un jeune groupe de carnaval comme le nôtre." De plus, Christoph Kuckelkorn, le chef du Festkomitee, a souligné cela en déclarant, "Ils sont toujours le choix parfait pour nous - leur pouls est en harmonie avec le rythme de la ville, et on peut vraiment le sentir."

La fondation de Stattgarde Colonia Ahoj remonte à la Rosa Sitzung, une réunion de carnaval dédiée à la communauté LGBTQ+ à Cologne. Établie en 2003, cette organisation a participé de manière constante à la Cologne's Christopher Street Day (CSD) et a défendu les préoccupations de la communauté LGBTQ+.

L'engagement de la fondation Stattgarde Colonia Ahoj envers la communauté LGBTQ+, comme en témoigne sa participation aux événements CSD, a contribué de manière significative à promouvoir l'égalité entre les homosexuels dans les célébrations du carnaval de Cologne. Plus tard, lors d'une réunion avec le Festkomitee de la ville, l'engagement de l'organisation en faveur de l'égalité entre les homosexuels a été reconnu et apprécié, renforçant ainsi sa présence dans les festivités de la ville.

Lire aussi: