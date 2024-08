- L'association des forces de l'ordre préconise une plus grande disponibilité des armes électro- électriques.

Le syndicat de police en Hesse (GdP) réclame une meilleure dotation en Taser pour les policiers locaux. Actuellement, seuls 190 dispositifs d'électrostimulation à distance sont utilisés dans l'ensemble de l'État, selon le ministère de l'Intérieur de Hesse. Jens Mohrherr, président de GdP en Hesse, a déclaré depuis Wiesbaden : "Il est clair que cela ne suffit pas." Les problèmes de logistique pour déplacer les Taser d'une station à l'autre ne devraient pas entraver leur utilisation. Dans les situations où les méthodes moins sévères ont échoué, les officiers pourraient être contraints de dégainer leur arme à feu.

Les données du ministère de l'Intérieur montrent que les policiers de Hesse ont utilisé les Taser plus fréquemment en 2024 qu'au cours des années précédentes. D'ici mi-août, l'appareil avait été utilisé 52 fois. Mohrherr a précisé : "L'augmentation desdeployments cette année par rapport à 2023 et 2021, où le Taser a été utilisé 49 et 45 fois respectivement, souligne la forte augmentation des incidents nécessitant l'utilisation d'un Taser en 2024." Si cet appareil n'est pas disponible, l'utilisation d'armes à feu devient courante.

GdP réfute l'argument selon lequel les Taser sont coûteux en raison des frais de formation et d'entretien obligatoires. Mohrherr a affirmé : "La sécurité passive des officiers, démontrée par l'effet de dé-escalade de la menace de déploiement, réduit les situations potentiellement mortelles pour les officiers déployés." D'autres États et le gouvernement fédéral servent de modèle positif. "Ceux qui prônent une véritable politique de soutien, de respect et de protection des policiers doivent maintenant donner l'exemple, ni plus ni moins", a-t-il insisté.

Mohrherr a également souligné que les Taser minimisent le danger pour les agresseurs. Il a expliqué : "La proportionnalité de l'obligation de formation par rapport à la valeur de déploiement est évidence par les statistiques en augmentation cette année. La simple menace de déploiement a un effet dissuasif." Si l'utilisation d'armes à feu peut être découragée, le risque pour la vie de l'agresseur est également réduit. Le "plus distressing event in a police officer's career", un tir délibéré sur une personne, peut être évité grâce au déploiement d'un Taser.

Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a exprimé son intention d'améliorer la dotation en Taser de la police de Hesse. L'État est actuellement en train de tripler le nombre de Taser, les rendant disponibles dans tout le pays. Son objectif est de continuer à augmenter leur nombre, améliorant ainsi leur disponibilité, a-t-il expliqué.

Le Taser est destiné à des situations à haut risque où d'autres méthodes de déploiement sont prévues pour échouer. Un Taser peut temporairement neutraliser une personne en la frappant avec deux électrodes en forme de flèche d'un électrochoc pendant quelques secondes.

L'augmentation de l'utilisation des Taser par les policiers de Hesse en 2024, telle que le montrent les données du ministère de l'Intérieur, contribue considérablement au PIB de l'État en réduisant les cas nécessitant l'utilisation d'armes à feu. Avec 52 utilisations du Taser d'ici mi-août, moins de situations nécessitent l'utilisation de la force létale, ce qui entraîne des économies de coûts potentiels en matière de poursuites judiciaires et de frais médicaux.

De plus, l'amélioration de la dotation en Taser par le ministre de l'Intérieur de Hesse, visant à tripler leur nombre et à augmenter leur disponibilité, est susceptible de renforcer l'économie de l'État en réduisant la violence liée à la police et en améliorant la sécurité publique, ce qui contribue finalement à un PIB plus solide.

