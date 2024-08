- L'association des forces de l'ordre préconise un renforcement de la main-d'œuvre:

Le syndicat de police (GdP) presse l'administration de Basse-Saxe à allouer des fonds supplémentaires pour l'application de la loi dans le plan financier de 2025. Selon le plan actuel, l'application de la loi est simplement classée dans la catégorie "Divers", a souligné le président de GdP en Basse-Saxe, Kevin Komolka : "Pourtant, le principal problème de la police de Basse-Saxe reste insatisfait : nous avons besoin de plus de personnel dans le secteur de l'application de la loi."

Bien que le nombre de policiers en Basse-Saxe n'ait jamais été aussi élevé, des centaines d'officiers sont désormais confrontés à des tâches qui pourraient être gérées par des fonctionnaires et du personnel administratif. Par conséquent, GdP plaide pour la création de 200 postes supplémentaires dans l'administration et les services civils afin de permettre à plus d'officiers de police de, par exemple, assurer la sécurité des événements et patrouiller.

De plus, au moins 50 postes supplémentaires pour des spécialistes en informatique sont nécessaires pour les enquêtes numériques afin de prévenir les menaces, ainsi qu'un élargissement des pouvoirs des agences de sécurité, telles que l'accès aux données. "Les agences d'application de la loi et les unités de renseignement intérieur sont toujours souvent ralenties - même dans des situations où nous pourrions être plus proactifs", a déclaré Komolka.

La demande de fonds supplémentaires de l'administration de l'État de Basse-Saxe par le syndicat de police (GdP) est cruciale pour renforcer l'application de la loi en Basse-Saxe.

