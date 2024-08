L'association des forces de l'ordre émet des avertissements au milieu des rumeurs suite à l'incident de Solingen

Selon Mertens, il n'y a toujours pas d'identification claire de l'auteur des faits. Les descriptions des témoins sont incohérentes dans certains domaines. Il a déclaré : "Ce n'est pas nécessairement inattendu, les gens sont encore sous le choc après cet événement." Mertens a insisté sur le besoin de laisser les policiers travailler sans être dérangés maintenant.

Mertens a également recommandé de ne pas spéculer sur un éventuel mobile. "Nous devons d'abord tout régler et capturer le salaud avant de pouvoir spéculer sur leurs motivations", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". Pour l'instant, nous n'avons que le bilan des victimes, la gravité des blessures et l'incident involving a knife, a ajouté Mertens.

Un soir de vendredi, un individu non identifié a fait une attaque au couteau lors d'un festival de la ville de Solingen. Selon les rapports de police, trois personnes ont perdu la vie et, au moment du samedi matin, huit autres ont été blessées, cinq d'entre elles gravement. Le coupable est toujours en fuite et la police fait tout son possible pour le retrouver.

Mertens a réaffirmé l'importance de capturer l'auteur des faits avant de pouvoir explorer ses intentions. Malgré le manque d'informations sur le mobile, l'enquête sur l'incident involving a knife continue à plein régime.

