- L'association des agriculteurs s'attend à une réduction de la récolte de pommes

L'Association des agriculteurs hessois prévoit une récolte de pommes restreinte cette année. "La perspective est mitigée, la récolte sera complètement différente", déclare Esther Wernien, scientifique agricole de l'association. "Le facteur crucial est de savoir s'il y a eu du gel ou non, car cela déterminera le rendement cette année." Certaines fermes pourraient avoir une récolte fairly normale, tandis que pour d'autres, le gel pourrait entraîner une perte totale.

Le principal problème était le gel tardif à la fin avril, avec des températures descendant jusqu'à moins sept degrés. "Cela a ravagé certaines cultures." Pour les agriculteurs, un facteur clé était l'emplacement de leurs arbres et s'ils pouvaient les protéger des températures glaciales.

"Le gel tardif dans la saison est un gros problème", déclare Wernien. Même au sein d'une seule communauté, la récolte peut varier considérablement, selon que les arbres sont dans des vallées à microclimat plus frais ou plus haut sur la pente. Dans les vallées lumineuses, il y a eu des dommages importants, avec "presque pas une pomme sur les arbres". De plus, il n'est pas toujours possible de se protéger contre le gel. De telles mesures de protection sont généralement effectuées par irrigation artificielle, qui crée une couche de glace pour protéger le fruit en développement.

Un autre facteur cette année est la pluie persistante et récurrente, qui favorise finalement les maladies fongiques. "La tavelure des pommes peut être un problème dans certains endroits."

La quantité de pommes sera probablement plus faible

Et que pensez-vous de la situation sur le marché pour la prochaine récolte ? "Il y aura toujours des pommes à acheter, y compris des pommes allemandes et régionales, mais la quantité sera probablement plus faible", dit-elle. Cela pourrait potentiellement entraîner des prix plus élevés.

La récolte des variétés précoces a déjà commencé en Hesse. Selon l'Office statistique de Hesse en 2022, la moitié de la surface fruitière en Hesse est plantée de pommiers.

