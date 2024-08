- L'association de l'industrie de la construction exprime son ouverture à l'utilisation de techniques d'impression 3D dans le secteur de la construction.

Industrie du bâtiment en difficulté se bat pour sa survie. Selon l'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne, la tendance négative des attributions de contrats se poursuit. En outre, le premier trimestre de cette année a connu une augmentation des faillites d'entreprises. L'industrie est optimiste quant aux projets de construction résidentielle plus simples et abordables.

Le ministère fédéral du Logement, de l'Urbanisme et de la Construction autorise les architectes et les constructeurs à négocier des normes de construction réduites. Selon Robert Momberg, PDG de l'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne, à Potsdam, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. "La flexibilité offerte par le type de bâtiment 'E' dans les processus de construction est louable", a déclaré Momberg.

'E' signifie 'facile' ou 'expérimental'. Les associations d'habitation ont regretté que les bâtiments étaient souvent construits selon des normes excessives en raison de craintes légales. L'association plaide également en faveur d'une initiative pour réduire la bureaucratie.

L'impression 3D n'a pas encore fait de percée significative dans les constructions immobilières

L'impression 3D, populaire aux États-Unis pour la fabrication d'ensemble de structures, pourrait-elle avoir un impact sur la construction allemande à l'avenir ? L'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne soutient le concept de maisons construites numériquement.

Cependant, Momberg a déclaré que bien que l'avancement de l'impression 3D en tant que méthode de construction soit encourageant, il est peu probable qu'elle remplace les méthodes de construction traditionnelles en raison des codes de construction variés entre les États fédéraux.

Le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD) a exprimé son point de vue lors d'une visite aux États-Unis en juillet, suggérant que la construction de logements à grande échelle en Allemagne pourrait être réalisée à l'aide d'imprimantes 3D. "C'est exactly ce dont l'Allemagne a besoin", a déclaré Heil.

Diminution de la commande

Le secteur de la construction immobilière est en difficulté et il est difficile d'y trouver du soulagement. Les coûts de construction ont conduit de nombreux coopératives d'habitation et entreprises municipales à reporter de nouveaux projets.

L'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne a rapporté une baisse de 0,9 % du volume total de commandes, de janvier à mai 2024, à 7,53 milliards d'euros. "Cela représente une légère baisse par rapport à la valeur déjà faible de 2023 (7,6 milliards d'euros)", a déclaré Momberg. Le secteur de la construction a continué de connaître des baisses significatives, bien que les chiffres du premier semestre ne soient pas encore disponibles.

Inquiétudes concernant les insolvabilités

Depuis 2020, l'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne a rapporté une augmentation régulière des faillites dans l'industrie de la construction dans les nouveaux États fédéraux. En 2023, elle a atteint son plus haut niveau en cinq ans avec 255 cas. Les faillites d'entreprises dans les nouveaux États fédéraux ont connu une nouvelle augmentation au premier trimestre 2024, avec 74 cas - une augmentation de plus de 27 % par rapport au trimestre précédent de l'année précédente. "L'augmentation persistante des insolvabilités depuis 2021 souligne la forte pression économique que subit le secteur", a déclaré Momberg.

L'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne représente environ 260 entreprises de construction employant environ 20 000 personnes à Berlin, Brandebourg, Saxe et Saxe-Anhalt.

Selon l'Institut Ifo de Munich, la construction immobilière allemande pourrait connaître une baisse significative du nombre de nouveaux appartements construits au cours des prochaines années. Les experts prévoient seulement 175 000 nouveaux appartements pour 2026. Cela représenterait plus de 40 % de moins que les presque 300 000 appartements construits en 2022.

L'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne, qui représente les entreprises de Berlin, Brandebourg, Saxe et Saxe-Anhalt, s'inquiète de l'augmentation des insolvabilités dans l'industrie de la construction, avec une augmentation de plus de 27 % au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent de l'année précédente.

Face aux défis de l'industrie de la construction en Allemagne, Momberg, le PDG de l'Association de l'Industrie du Bâtiment de l'Est de l'Allemagne, a exprimé son soutien à l'utilisation de l'impression 3D dans la construction immobilière, bien qu'il ait noté que les codes de construction variés entre les États fédéraux pourraient limiter son impact.

Lire aussi: