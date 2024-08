- L'association appelle à plus de chasseurs de ville.

Plus de chasseurs de ville, une prime, et des subventions pour l'utilisation des visons américains abattus : les chasseurs de Thuringe réclament un soutien politique accru pour lutter contre la propagation croissante de ces mammifères omnivores.

"Le gibier et le suivi de la faune sauvage disent une histoire claire", déclare Silvio Anders, responsable de la conservation de la nature à l'Association des chasseurs de Thuringe. On estime qu'il y a significativement plus de 1,3 million de visons américains vivant en Allemagne seule, originaires d'Amérique du Nord.

Alors qu'il n'y a pas de chiffres précis pour la Thuringe, le ministère de l'Agriculture fait également référence au gibier de l'association en réponse à une question parlementaire. En 2014/15, il y avait 10 100 visons américains, et le résultat préliminaire pour 2023/24 est d'environ 13 000. En 2020/21, il y avait également environ 13 400 animaux abattus ou tués accidentellement.

Préjudiciable pour d'autres espèces

Les visons américains pourraient se propager si bien ici parce qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels, selon l'association des chasseurs. Au lieu de cela, ils peuvent potentiellement rendre la vie difficile à d'autres espèces considérées comme indigènes et même menacées.

Ils peuvent occuper les nids d'oiseaux et piller les œufs. Selon l'organisation de conservation de la nature Nabu, les visons américains ne mangent pas seulement des œufs, mais aussi des petits poissons, des crabes et des grenouilles, ainsi que des oiseaux et des souris. Ils consomment également des fruits et des noix et peuvent propager des agents pathogènes dangereux pour d'autres animaux.

Les visons américains se propagent également de plus en plus en ville. "Ils ont peu de difficultés là-bas et trouvent suffisamment de nourriture dans nos déchets", déclare Anders. Plus de chasseurs de ville pourraient aider, ainsi que le financement pour l'achat de pièges vivants.

Les burgers de visons américains pas si simples

Si les chasseurs tirent sur un vison américain, ils pourraient vendre la fourrure, faire empailler l'animal ou payer des experts pour éliminer le corps. "Le plus durablement, bien sûr, serait d'utiliser la viande", déclare Anders. Cependant, c'est aussi une question de coûts, car la viande de vison américain potentiel devrait être testée pour des parasites spéciaux, ce qui impliquerait des coûts et des efforts supplémentaires.

Le financement de cela n'est pas actuellement prévu, selon la réponse du ministère à la petite enquête. Cependant, le ministère souligne également que l'utilisation de la viande est sensée : "Du point de vue du gouvernement de l'État, il est souhaitable d'atteindre une utilisation aussi efficace que possible des animaux abattus pour gains de ressources (surtout comme nourriture), dans la mesure où rien ne s'y oppose (par exemple, l'inadaptation à la consommation en raison de la maladie ou de l'infestation parasitaire)."

La chasse aux animaux pas nécessairement la meilleure solution

Cependant, il y a également des critiques quant à la chasse aux visons américains. Nabu souligne que la chasse à ces animaux ne conduit pas nécessairement à une réduction durable de la population, car les visons pourraient compenser les pertes en se reproduisant davantage. Cependant, les défenseurs de la nature reconnaissent également que ces fourreurs peuvent avoir un impact local négatif sur la faune indigène.

