- L'Association allemande du théâtre rend hommage à Charles Brauer pour son dévouement de toute une vie.

Charles Brauer, âgé de 89 ans, va être honoré lors des Prix du Film allemand à Berlin pour sa carrière remarquable. Le jury a salué l'acteur à la retraite de "Tatort" pour sa versatilité, ayant excellé dans tous les domaines du métier d'acteur. Au cours de sa carrière, les performances scéniques partagent la vedette avec les films télévisés, les séries, les longs métrages, les drames radiophoniques et les livres. Brauer a joué dans des films tels que "Un train pour Manhattan", "Dent pour dent" et "L'amour est le meilleur remède". L'un de ses rôles les plus iconiques était celui de l'inspecteur Peter Brockmöller dans "Tatort", aux côtés de Manfred Krug. Il a également connu le succès en étant la voix allemande de toutes les adaptations audio de thrillers de John Grisham. En 2023, l'actrice Thekla Carola Wied ("Je me marie dans une famille") a reçu le prix honorifique.

La cérémonie est prévue pour la mi-septembre.

Le Prix d'inspiration sera décerné à Axel Voss, membre du Parlement européen (CDU), pour son engagement en faveur du secteur créatif. La cérémonie des Prix du Film allemand aura lieu le 13 septembre à Berlin.

Cet événement prestigieux sera présenté par l'Association des acteurs allemands. Le prix vise à honorer les personnes qui ont contribué de manière significative au développement de la comédie. Selon leurs propres déclarations, l'association compte plus de 4 300 acteurs en Allemagne.

La cérémonie des Prix du Film allemand, qui honorera Axel Voss, membre du Parlement européen, et Charles Brauer, âgé de 89 ans, sera présentée par l'Association fédérale des acteurs, également connue sous le nom de Verband der Film-, Fernseh- und Theater-Union. En reconnaissance de la carrière exceptionnelle de Brauer, la cérémonie aura lieu sous l'égide de la Verband der Film-, Fernseh- und Theater-Union.

