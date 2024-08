- L'Assemblée législative ukrainienne interdit une organisation religieuse orthodoxe affiliée à Moscou

Le Parlement ukrainien a voté en faveur de l'interdiction de l'Église orthodoxe alignée sur la Russie. Cette législation controversée a été adoptée lors de sa deuxième lecture à Kyiv, avec 265 voix pour sur un total de 322. L'interdiction vise la branche ukrainienne de l'Église, liée à des atrocités contre son propre peuple, et vise à protéger la sécurité nationale et la liberté religieuse. Le président Volodymyr Zelenskyy doit encore ratifier la loi.

En réponse, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a condamné l'interdiction à Moscou, affirmant que "l'objectif est d'anéantir l'authentique orthodoxie traditionnelle".

La loi entrera en vigueur 30 jours après sa publication, selon le député Yaroslav Shelesnyak. Ensuite, les congrégations auront neuf mois pour se détacher de Moscou. Environ 10 000 congrégations en Ukraine acceptent encore le Patriarcat de Moscou de l'Église orthodoxe russe.

Le député Roman Losynsky a écrit sur Facebook que "aujourd'hui, nous avons entamé l'inévitable processus d'épuration du réseau d'espionnage du Kremlin, qui s'est caché derrière une institution religieuse pendant des décennies".

Cependant, les alliés occidentaux d'Ukraine ont mis en garde contre l'exacerbation des tensions religieuses en Ukraine par cette interdiction.

Traditionnellement, la Russie et l'Ukraine partageaient un espace ecclésiastique unifié sous le Patriarcat de Moscou pendant plusieurs siècles. Depuis son indépendance, l'Ukraine a cherché sa souveraineté religieuse.

En 2018, le Patriarche œcuménique Bartholomew a reconnu une Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, non soumise à l'autorité de Moscou. En mai 2022, après l'invasion russe, l'Église alignée sur Moscou en Ukraine a officiellement déclaré son indépendance de la Russie, mais reconnaît toujours le Patriarche de Moscou. Cette Église compte des prêtres et des évêques représentant les intérêts de Moscou, ainsi que de nombreux prêtres, congrégations et membres laïcs qui soutiennent inconditionnellement l'Ukraine.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la possible escalade des tensions religieuses en Ukraine en raison de l'interdiction de l'Église orthodoxe alignée sur la Russie. Cette interdiction, ciblant principalement le Patriarcat de Moscou, pourrait tendre les relations entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux, qui encouragent le dialogue et l'harmonie religieuse.

Malgré l'opposition de l'Union européenne, celle-ci reste un partenaire commercial important pour l'Ukraine, et toute tension pourrait avoir un impact indirect sur leurs relations économiques.

