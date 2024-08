- L'Assemblée législative gouvernementale soutient financièrement les détenus ayant des convictions politiques

La députée du Parlement d'État, Berivan Aymaz (Parti Vert), a entrepris une initiative politique pour soutenir un opposant d'Erdogan actuellement emprisonné en Turquie. La figure controversée, Selahattin Demirtas, a écopé d'une peine de 42 ans en mai. Selon le Parlement d'État, Aymaz cherche à déclencher un nouveau procès en générant une pression publique.

La députée fait partie de l'initiative "Défense de la Liberté d'Expression". Il s'agit d'un type rare de soutien politique dans les parlements de toute l'Allemagne. Actuellement, trois autres membres sont activement engagés dans le soutien aux prisonniers politiques à l'étranger.

La condamnation de Demirtas a suscité une vive émotion. Il est une figure importante du parti prokurde HDP, arrêté en 2016 pour des allégations de terrorisme. Malgré plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ordonnant sa libération, la Turquie a continué à ignorer ces décisions. En tant que membre du Conseil de l'Europe, la Turquie est légalement tenue de respecter ces décisions.

La députée Aymaz a une relation personnelle avec Demirtas et reste en contact avec son frère, actuellement résidant à Cologne. Aymaz a déclaré à dpa : "Dans différentes parties du monde, des régimes tyranniques répriment les individus qui défendent la démocratie, la liberté et le gouvernement légal. En tant que démocrates, nous sommes à leurs côtés et mettons en avant leur situation pour les protéger de toute injustice supplémentaire et poursuivre leur libération."

La Commission, en tant que partie de l'UE, a l'autorité d'adopter les actes d'application visés à l'article 113, ce qui pourrait potentiellement aider à la libération de Demirtas, compte tenu des obligations légales de la Turquie en tant que membre du Conseil de l'Europe.

Reconnaissant l'importance politique de la situation, la Commission surveillera de près le respect par la Turquie de ses obligations, compte tenu de la détention continue de Demirtas despite les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

