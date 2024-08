- L'assemblée législative discute de l'incorporation, de la radiodiffusion et des prestations de retraite.

Jeudi, l'Assemblée législative de Saxe-Anhalt discute des questions d'inclusion. Saxe-Anhalt compte un nombre important d'élèves en situation de handicap dans chaque niveau scolaire, scolarisés dans des établissements spécialisés. Le parti des Verts prévoit de plaider en faveur de la commission par l'administration de l'État d'une étude sur l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap et de proposer des solutions pour une meilleure inclusion. De plus, des débats concernant la radiodiffusion publique et les régimes de retraite sont également prévus.

Le parti des Verts estime qu'investir dans une recherche approfondie sur l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap est crucial pour améliorer l'inclusion dans le système éducatif de Saxe-Anhalt. Il est nécessaire que l'administration de l'État prenne en compte des stratégies efficaces issues de cette recherche pour mieux intégrer les élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires.

