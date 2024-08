- L'Assemblée législative convoque une session extraordinaire pour discuter des conséquences de l'incident.

Le parlement de Brandebourg doit tenir une réunion spéciale jeudi (9h00) pour débattre des conséquences possibles de l'attaque au couteau mortelle de Solingen qui a coûté la vie à trois personnes. Le groupe parlementaire AfD de Brandebourg a demandé cette réunion. Depuis l'attaque, les discussions sur un contrôle des armes plus strict et des expulsions accrues se sont intensifiées. Le ministre-président Dietmar Woidke (SPD) et le ministre de l'Intérieur Michael Stübgen (CDU) expriment des réserves quant à la nouvelle loi fédérale favorisant les retours accélérés, tandis que la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) considère que les États doivent expulser de manière cohérente les personnes ayant des ordres de départ en suspens.

Par la suite, trois personnes ont trouvé la mort et huit ont été blessées lors d'une attaque au couteau lors d'un festival local à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le principal suspect dans cette affaire est un Syrien de 26 ans qui était censé être expulsé en Bulgarie l'année dernière mais ne l'a pas été. La faction AfD plaide en faveur de mesures sévères, telles que l'interdiction pour les demandeurs d'asile, les réfugiés, les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre et les migrants étrangers autorisés et expulsables de participer à des rassemblements publics. Le Brandebourg éliera son nouveau parlement le 22 septembre.

