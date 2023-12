L'assèchement du Danube révèle l'existence de navires de guerre nazis chargés d'explosifs lors de la Seconde Guerre mondiale

La pire sécheresse que l'Europe ait connue depuis des années a poussé le puissant fleuve Danube à l' un de ses niveaux les plus bas depuis près d'un siècle, exposant les carcasses de dizaines de navires de guerre allemands chargés d'explosifs coulés pendant la Seconde Guerre mondiale près de la ville portuaire fluviale de Prahovo, en Serbie.

Ces navires font partie des centaines de bateaux sabordés le long du Danube par la flotte de l'Allemagne nazie de la mer Noire en 1944, alors qu'elle battait en retraite face à l'avancée des forces soviétiques.

Toutefois, la sécheresse de cette année, aggravée par le réchauffement climatique dû à l'activité humaine, a mis au jour plus de 20 carcasses sur un tronçon du Danube près de Prahovo, dans l'est de la Serbie, dont beaucoup contiennent encore des tonnes de munitions et d'explosifs et constituent un danger pour la navigation.

"La flottille allemande a laissé derrière elle un grand désastre écologique qui nous menace, nous les habitants de Prahovo", a déclaré Velimir Trajilovic, 74 ans, un retraité de Prahovo qui a écrit un livre sur les navires allemands.

Les travailleurs de l'industrie locale de la pêche sont également menacés, y compris ceux de la Roumanie, qui se trouve juste de l'autre côté de la rivière.

Des mois de sécheresse et des températures record ont entravé le trafic fluvial sur des artères vitales dans d'autres parties de l'Europe, notamment en Allemagne, en Italie et en France. En Serbie, les autorités ont eu recours au dragage pour maintenir ouvertes les voies de navigation sur le Danube.

À Prahovo, certaines des carcasses ont rétréci la section navigable de ce tronçon du Danube de 180 mètres à 100 mètres.

Éparpillés dans le lit du fleuve, certains navires possèdent encore des tourelles, des ponts de commandement, des mâts brisés et des coques tordues, tandis que d'autres gisent en grande partie immergés sous des bancs de sable.

En mars, le gouvernement serbe a lancé un appel d'offres pour la récupération des coques et l'enlèvement des munitions et des explosifs. Le coût de l'opération a été estimé à 29 millions d'euros (30 millions de dollars).

