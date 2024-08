L'assaut sur le barrage a produit des dégâts significatifs minimes.

16:46 Le ministre ukrainien de la Défense annonce des représailles pour les attaques russes Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umjerov, a annoncé des représailles contre les attaques significatives de la Russie sur son pays. "L'Ukraine prépare sa riposte. Des armes de notre propre production", a-t-il déclaré, selon le ministère de la Défense sur X. Il a également appelé les alliés occidentaux à renforcer les capacités de longue portée de l'Ukraine et à lever les restrictions sur les attaques contre les installations militaires russes.

16:12 Le groupe Wagner nie la présence de mercenaires en Ukraine Le groupe Wagner nie la présence de ses mercenaires dans le conflit en cours aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Selon un communiqué publié sur Telegram et rapporté par "Kyiv Independent", les mercenaires de Wagner sont actuellement opérationnels uniquement en Biélorussie et en Afrique. Le groupe Wagner affirme que son personnel n'est pas engagé dans la Garde nationale russe ou les rangs du ministère de la Défense russe. À ce jour, Wagner ne participe pas à l'invasion russe de l'Ukraine, selon le groupe, ajoutant que tout changement de situation sera annoncé.

15:40 Kyiv connaît la deuxième plus longue alerte aérienne depuis le début de la guerre En raison des attaques russes en Ukraine, une alerte aérienne à Kyiv a duré 7 heures et 46 minutes. Il s'agit de la deuxième plus longue alerte aérienne dans la capitale depuis le début de la guerre, selon le journaliste Denis Trubetskoy. La plus longue a duré 9 minutes de plus, a-t-il écrit sur X. Selon l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, Anton Gerashchenko, l'alerte aérienne a duré jusqu'à 10 heures dans d'autres régions de l'Ukraine.

15:15 Les troupes russes attaquent les positions ukrainiennes dans la région de Kursk Selon le ministère de la Défense russe à Moscou, les troupes russes ont attaqué les soldats ukrainiens à plusieurs endroits le long du front dans la région russe de Kursk. Les attaques ukrainiennes ont également été repoussées à sept autres endroits dans la région de Kursk. De plus, les forces ukrainiennes ont été bombardées à 16 endroits dans la région de Sumy, qui borde la région russe de Kursk.

14:55 Grossi dirige l'inspection de l'AIEA de la centrale nucléaire de Kursk Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, dirige l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk dans la région russe du même nom. En raison de la situation grave, Grossi a annoncé sur X : "Je réaffirme : la sécurité des installations nucléaires ne doit pas être compromise en aucune circumstances." La visite est prévue pour mardi. Des milliers de soldats ukrainiens sont entrés dans la région de Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août.

14:47 Un incendie éclate dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie Un incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située dans la ville d'Omsk, selon l'opérateur Gazprom. Deux personnes ont été blessées, mais l'exploitation continue, a déclaré la société énergétique d'État dans un communiqué. "L'incendie à la raffinerie d'Omsk est sous contrôle. Le système de sécurité automatique de l'installation a détecté un incendie dans l'équipement technique", a-t-il déclaré. La production n'est pas affectée.

14:32 Les forces russes frappent des installations énergétiques et des armes occidentales en Ukraine Selon le ministère de la Défense russe à Moscou, les forces russes ont attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs électriques en Ukraine. Les installations énergétiques ont été ciblées par des drones et des missiles, selon le ministère. Elles fournissaient de l'électricité au complexe militaro-industriel de l'Ukraine. De plus, des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont été touchées.

14:09 Le Washington Post rapporte plus de 247 soldats russes capturés dans la région de Kursk Depuis leur incursion surprise dans la région russe de Kursk au début août, les troupes ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes, selon un rapport du Washington Post. Le journal a analysé plus de 130 photos et vidéos prises depuis l'incursion du 6 août. La plupart semblaient avoir été filmées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse comprend également des photos prises par un photographe de journal qui se trouve dans une prison où des soldats russes capturés sont prétendument détenus en Ukraine. "Les images vérifiées montrent au moins 247 prisonniers russes et soutiennent les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été capturés pendant l'incursion", écrit le journal. Selon le rapport, de grands nombres de jeunes militaires ont été faits prisonniers, apparemment sans résistance.

13:43 Un objet non identifié entre dans l'espace aérien polonais During the Russian attack on Ukraine, an unidentified object entered Polish airspace and likely landed on Polish territory, according to the state news agency PAP, citing the army's operations command. The search for the object, which is not a missile, is ongoing. "During the massive attack on Ukrainian territory on Monday, an object probably entered Polish territory," General Maciej Klisz, the operational commander of the armed forces, said as reported by Polsat News. The Guardian reported, citing an army spokesman, that the object was likely a drone.

13:21 Un barrage au nord de Kyiv touché par un missile suspect russe During the large-scale air attack on Ukraine on Monday morning, a dam north of Kyiv was reportedly hit by a suspected Russian missile, according to Ukrainian media reports. A part of the hydroelectric power plant can be seen on fire in a video shared by journalist Yaroslav Trofimov of the Wall Street Journal, among others. "If the dam breaks, millions of people downstream could die," Trofimov wrote. Official statements on the damage to the structure are not yet available.

12:57 Zelenskyy qualifie cela de "attaque sévère" de la part de la Russie

Selon des sources ukrainiennes, la Russie a utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones d'origine iranienne dans la dernière importante attaque. Dans un message Telegram, le président Volodymyr Zelenskyy a décrit cela comme l'une des "attaques les plus sévères". Entre-temps, le ministère de la Défense russe a affirmé avoir réussi à atteindre toutes les installations ukrainiennes ciblées lors de ces attaques massives sur l'infrastructure du pays. Zelenskyy a expliqué qu'il s'agissait d'une "attaque combinée", impliquant plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones Shahed. Le ministère russe a qualifié cela d'une "grande frappe utilisant des armes de précision à longue portée" contre "des installations importantes d'infrastructure énergétique".

12:38 L'Ukraine presse l'Occident pour obtenir l'autorisation d'attaquer le territoire russe

L'Ukraine presse l'Occident pour obtenir l'autorisation d'utiliser des armes pour frapper profondément à l'intérieur du territoire russe. Selon le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, via Telegram, une telle mesure mettrait "rapidement fin au terrorisme russe".

12:09 Peskov considère les négociations avec l'Ukraine comme obsolètes

La Russie déclare que les pourparlers avec l'Ukraine au sujet d'un cessez-le-feu sont virtually inutiles. L'incursion de l'Ukraine dans la région frontalière de Kursk est inacceptable, affirme Dmitri Peskov, porte-parole de l'administration présidentielle russe.

11:41 Munz : l'armée biélorusse manque de force

Le dictateur Loukachenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, une situation qui suscite des préoccupations parmi les pays. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit principalement d'une démonstration de force plutôt que d'une véritable menace.

11:25 Des informations de renseignement suggèrent une sabotage russe derrière l'alerte de Geilenkirchen

Un rapport d'information sur une menace potentielle due à une action de sabotage russe à l'aide d'un drone a déclenché une augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Il y avait une forte indication d'un service de renseignement étranger concernant des actions préparatoires potentielles pour une action de sabotage russe contre la base de l'OTAN, ont déclaré des cercles de sécurité allemands.

11:20 Des images satellites montrent que les Russes peinent à contrôler l'incendie du dépôt de carburant de Proletarsk

here.

Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, comme l'indiquent les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. L'incendie du dépôt, contenant plus de 70 réservoirs individuels, a été allumé par une attaque de drone ukrainien pendant la nuit du 18 août. Des rapports non officiels font état d'une nouvelle attaque le vendredi matin. Les autorités du district de Proletarsk ont déclaré l'état d'urgence. Selon TASS, 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie jusqu'à présent.

10:50 Des chasseurs polonais mobilisés

L'importante attaque aérienne du matin a également un impact sur un pays frontalier de l'Ukraine : en raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, des intercepteurs militaires polonais ont été envoyés, selon l'agence de presse PAP. Des avions alliés ont également été impliqués dans l'opération, selon les rapports. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que l'armée russe avait temporairement déployé 11 bombardiers longue portée Tu-95, transportant des missiles. De plus, selon les rapports, des missiles hypersoniques Kinzhal ont été tirés sur l'Ukraine. Des attaques ont également été signalées en mer Noire.

10:22 Un soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un camion

Une vidéo partagée par le gouverneur Viktor Mykyta sur les réseaux sociaux montre des soldats de la défense aérienne ukrainienne dans la région occidentale de Transcarpathie tirant sur un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un camion. Le missile, prétendument lancé depuis la région voisine de Lviv, a été prétendument abattu par le 650e bataillon séparé d'artillerie antiaérienne. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, le type de missile abattu n'a pas encore été indépendamment vérifié. Selon le Kyiv Independent, ce n'était pas le feu de la mitrailleuse qui a abattu le missile, mais un missile de défense aérienne ukrainien, comme l'a déclaré l'ancien porte-parole de l'Air Force Yuriy Ihnat.

10:03 Plus de 15 régions ukrainiennes touchées par la Russie - Infrastructure énergétique prise pour cible

Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie dans la matinée, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, 15 régions ont été attaquées dans une offensive massive de la Russie. L'assaillant a utilisé plusieurs types d'armes : des drones, des missiles, des missiles hypersoniques Kinzhal. Il y a des pertes", a écrit Shmyhal sur Telegram. Les autorités ukrainiennes rapportent que l'infrastructure énergétique de quatre régions a été touchée. Les autorités de Saporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont signalé des attaques contre l'infrastructure énergétique dans leurs régions. Dans certaines zones de Kyiv, les services d'électricité et d'eau ont été perturbés, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russie déplace son attention vers Kursk depuis les fronts secondaires en UkraineSelon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), il semble que l'armée russe transfère des troupes des fronts mineurs en Ukraine vers la région de Kursk. Des officiels de haut rang de la 810e brigade d'infanterie de marine, de la 155e brigade d'infanterie de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment VDV (7e division VDV) et du 51e régiment VDV (106e division VDV) ont prétendument discuté d'opérations de combat adjacentes à l'Ukraine avec le président Vladimir Poutine, ce qui pourrait faire référence à la région de Kursk. L'ISW a détecté une activité de la 810e brigade d'infanterie de marine, de la 155e brigade d'infanterie de marine et de la 11e brigade VDV dans la région de Kursk, et ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles la direction militaire russe a récemment déplacé des éléments du 56e régiment VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Saporizhzhia vers la région frontalière. La direction militaire russe semble résister à la pression pour retirer des troupes des objectifs stratégiques afin de capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les experts de l'ISW.

09:14 Premiers rapports de pertes suite aux bombardements aériens russesLes autorités ukrainiennes rapportent au moins trois morts suite aux raids aériens russes. Des rapports de pertes sont arrivés de Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Saporischschja au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischtschuk, mentionne qu'un bâtiment multifamilial a été touché par une attaque ennemi, entraînant un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Saporischschja et Kharkiv rapportent des explosions dans leurs régions respectives et exhortent leurs habitants à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

Lire la suite ici.

here.

ici.08:50 L'Ukraine surveille de près les mouvements de troupes en BiélorussieL'Ukraine surveille de près les mouvements militaires de la Biélorussie près de leur frontière commune. L'activité actuelle est plus importante que d'habitude, et une invasion militaire impending de la Biélorussie pourrait avoir des conséquences catastrophiques, comme l'a noté la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Des explosions font trembler plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à KyivDes explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes suite à l'intense attaque aérienne russe (voir l'entrée 07:24). Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6 h heure locale. Les premières explosions à Kyiv ont été entendues juste avant 8 h 30, suivies de plusieurs autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, mentionne que le courant est coupé dans "plusieurs districts" de la capitale, et qu'il y a également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont été rapportées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou annonce la destruction de 20 drones ukrainiensLa défense aérienne russe a prétendument abattu 20 drones dirigés vers le territoire russe depuis l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Neuf ont été interceptés au-dessus de la région de Saratov, trois au-dessus de Kursk, et deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été découvert au-dessus des régions d'Oryol et de Ryazan.

07:24 La Russie lance une attaque intense sur l'UkraineL'Ukraine est actuellement confrontée à une attaque intense, selon divers rapports. "Des explosions à Kyiv à ce moment-là, alors que l'Ukraine est sous une frappe massive de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", note le "Kyiv Post" sur X. L'expert militaire Nico Lange rapporte que la Russie lance des missiles depuis des navires dans la mer Noire et à partir de 11 bombardiers Tu-95, tout en utilisant également des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est massive." Les rapports font état d'explosions entendues dans plusieurs villes.

07:07 Le commandant tchétchène détaille les pertes ukrainiennes dans la région de KurskDes combattants des forces spéciales Achmat des Tchétchènes, ainsi que la 2e brigade de forces spéciales, affirment avoir détruit deux véhicules de transport de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger de conception française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinow, le commandant. "En outre, nous avons détruit une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, ainsi que la destruction d'un canon", a-t-il déclaré. "Grâce à ces attaques contre ces installations militaires, nos forces ont prétendument infligé des pertes importantes aux troupes ukrainiennes." Selon Alaudinow, l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi essaie effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà lancé des attaques sur plusieurs fronts et libéré plusieurs localités. Je crois que ce travail continuera tous les jours."

18:41 Corée du Nord : Kim Jong Un pousse à la production accrue de drones kamikazesLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à la création et à la fabrication de plus de drones kamikazes, considérée comme une "part importante de la préparation à la guerre", selon l'agence de presse d'État KCNA. Cette annonce est intervenue lors d'un essai de drones fabriqués localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote bourrés d'explosifs qui se dirigent vers des cibles ennemies. La Russie utilise régulièrement des drones iraniens de type Shahed en Ukraine. Les relations militaires entre la Corée du Nord et la Russie se sont renforcées. Selon KCNA, l'essai a eu lieu samedi alors que les tensions avec la nation voisine, la Corée du Sud, s'intensifient. Des photos prises par l'agence d'État montrent des objets aériens blancs à ailes en forme de X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ces cibles factices ressemblent à des chars K-2 sud-coréens.

Plus de détails peuvent être trouvés ici.

18:34 Ukraine : 1140 soldats russes prétendument tués ou blessés en 24 heuresSelon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début du conflit, le nombre de militaires russes tués a atteint 608 820. Ces statistiques ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Kyiv a déclaré que quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

18:12 Kyiv met en garde Minsk contre des erreurs regrettablesL'Ukraine presse la Biélorussie d'évacuer les grands contingents de troupes et l'équipement militaire qu'elle affirme être massés à leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est invité à "s'abstenir d'actions hostiles" et à retirer ses forces de la zone frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des "erreurs regrettables" en raison de l'influence de Moscou. La Biélorussie, alliée proche de la Russie, n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires du Wagner sont parmi les troupes stationnées à la frontière, armés de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie déployés dans la région de Gomel près de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué se termine en déclarant que l'Ukraine "n'a jamais.initié d'hostilités contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

15:46 Le gouverneur russe signale des dommages causés par des débris de drones ukrainiensLa région russe de Saratov a signalé des dommages à divers logements causés par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur local. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, avec tous les services d'urgence mobilisés selon le message du gouverneur diffusé via Telegram. Engels sert de base stratégique pour les bombardiers russes.

here.

3:52 La défense aérienne signale une attaque de drones sur KyivLes systèmes de défense aérienne ukrainiens sont actuellement actifs dans la région de Kyiv pour lutter contre les attaques de drones russes, selon des sources ukrainiennes. "Un mouvement de drones ennemis détecté ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", a déclaré l'administration militaire régionale via Telegram. Aucun mise à jour n'a été donnée pour l'instant sur les dommages potentiels ou les pertes humaines.

0:19 Zelensky décrit l'attaque de l'équipe Reuters comme "complètement ciblée"Dans son discours nocturne, le président ukrainien Zelensky a parlé de l'attaque de roquettes mortelles sur les journalistes de Reuters dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk. Un employé de Reuters a été tué et deux autres blessés lorsque

Lire aussi: