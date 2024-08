- L'assaut de Solingen et ses conséquences

La peur a remplacé la joie. L'harmonie de la musique et des rires a été remplacée par un silence pesant. Le lendemain de la célébration de Solingen, qui est actuellement au centre des conversations, un vent glacial résonne dans une zone piétonne déserte. Un carrousel barricadé, orné de décoration en forme de ours en peluche, reste immobile, et les projecteurs sur la scène continuent de clignoter par intermittence. Mais il n'y a pas une âme en vue. Pas une seule.

Solingen, ville animée d'environ 160 000 habitants nichée entre Düsseldorf, Cologne et Wuppertal, est encore sous le choc des événements qui se sont déroulés lors de son 650e anniversaire, connu sous le nom de "Festival de la diversité". Tout le pays est confronté aux conséquences. Dans les heures qui ont suivi, le ministre de l'Intérieur de NRW, Herbert Reul (CDU), est arrivé sur les lieux. Le chancelier fédéral Olaf Scholz plaide en faveur de sanctions sévères contre le responsable.

À ce stade, les informations sur le mobile sont rares. On sait cependant qu'un individu a prétendument attaqué des festivaliers avec un couteau le vendredi soir précédent. Trois personnes - une femme et deux hommes - ont perdu la vie, et plusieurs autres ont été grièvement blessées.

En raison de son approche stratégique - il a ciblé les victimes en les attaquant à la gorge - les autorités considèrent cela comme une agression. Après l'attaque, il est believed to have fled amidst the chaos. La police a urged people via Facebook to avoid the Solingen city center.

La peur se propage

Le lendemain, de nombreux aspects de l'attaque restent mystérieux. Cependant, l'inquiétude est palpable. "J'ai informé mon mari que nous ne pouvons plus sortir dans les lieux bondés", a déclaré une femme âgée qui habite près du lieu du crime depuis des décennies. "Soudain, il y a un couteau dans ton dos. Il faut avoir peur", dit-elle.

Un travailleur d'une glacière s'approche timidement d'elle, lui demandant si elle a assisté à l'attaque. Elle nie. Il répond: "C'est un soulagement."

Une autre résidente riconoscit sa peur. Elle avoue n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. "Police, pompiers et hélicoptères", énumère-t-elle. Elle n'est pas allée au festival, bien qu'elle y ait songé à plusieurs reprises. "Nous avons voulu y aller, mais nous sommes soulagés de ne pas y être allés." Avant tout, elle est troublée par l'insuffisance apparente des mesures de sécurité. "Je ne comprends pas", déplore-t-elle à regret. "Solingen a été beaucoup sous les projecteurs ces derniers temps."

Ce sentiment est souvent entendu dans la ville. Solingen, qui semble se retrouver souvent dans les journaux. Et encore une fois. En mars, quatre personnes ont péri dans un incendie dans un appartement du dernier étage. Un ancien locataire est suspecté d'en être à l'origine. En juin, un individu a jeté une bouteille contenant une substance nocive devant un commerce de Solingen, entraînant une explosion. L'homme est décédé plus tard. Il y a des indices qui laissent penser que l'incident pourrait être lié aux activités de la soi-disant mafia Mocro-Dutch, qui a été un sujet de discussion dans NRW depuis des semaines.

De nombreux gens se souviendront également d'une attaque par incendie à Solingen en 1993, lors de laquelle cinq femmes et filles turques ont été tuées par des individus d'extrême droite. L'attaque a marqué le point le plus bas d'une série d'attaques racistes contre des personnes d'origine étrangère en Allemagne.

Au lieu d'une fête insouciante, il y a eu de la panique.

Cela n'aurait pas dû être le résultat du 650e anniversaire. Solingen cherche à se présenter sous un jour positif. Elle se qualifie de "Ville de la lame d'Allemagne" en raison de son riche passé dans la fabrication de lames, de couteaux et de ciseaux, en particulier des épées et des dagues au Moyen Âge. Le "Musée allemand de la lame" est également basé dans la ville.

Non seulement Solingen, mais aussi l'Allemagne, doivent trouver un moyen de faire face à ces événements. Les attaques à l'arme blanche ont augmenté, et la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a récemment annoncé des lois sur les armes à feu plus strictes, bien que cela n'ait pas mis fin au débat pour autant. Et la semaine prochaine, des élections régionales sont prévues en Saxe et en Thuringe.

À peine à un jet de pierre du lieu du crime à Solingen, quelqu'un a laissé un message. Il dit: "Nous ne t'oublierons jamais."

L'incident a suscité une peur généralisée en Allemagne, car Solingen n'est pas seulement une ville touchée, mais un pays confronté aux conséquences. De nombreux résidents de Solingen, une ville connue pour son riche passé de lame, remettent en question les mesures de sécurité en place, compte tenu de l'attention non souhaitée croissante de la ville.

