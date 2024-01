L'assassinat d'un imam devant une mosquée du New Jersey ne semble pas motivé par des préjugés, selon les autorités, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le tireur.

L'imam Hassan Sharif a été abattu de plusieurs balles à l'extérieur de la Masjid Muhammad-Newark mercredi, juste avant la prière de l'aube, ont indiqué les autorités, qui tentent toujours de déterminer l'identité de l'auteur de la fusillade. L'imam, qui dirige la prière de la mosquée, est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital.

"Il ne semble pas que l'imam ait été victime d'un crime motivé par des préjugés ou qu'il s'agisse d'un acte terroriste", a déclaré le procureur par intérim du comté d'Essex, Theodore N. Stephens II, lors d'une conférence de presse tenue mercredi.

Le procureur général du New Jersey, Matthew J. Platkin, a déclaré que si les preuves trouvées jusqu'à présent n'indiquent pas de partialité, les enquêteurs ne savent pas encore ce qui a motivé la fusillade.

Aucune arrestation n'a été annoncée. Les autorités ont demandé au public de communiquer toute information mercredi, tandis que la police recherchait des vidéos de surveillance de la zone.

"Nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais voici ce que nous savons : L'imam Hassan Sharif était aux côtés des habitants de cette ville, et nous serons aux côtés de lui et de sa famille", a déclaré le maire de Newark, Ras J. Baraka, dans un communiqué publié mercredi.

Cet assassinat intervient alors que les menaces, les actes de violence et les discours de haine à l'encontre des Américains musulmans et juifs se multiplient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre. Cette augmentation a mis les musulmans en état d'alerte.

"Je sais qu'à la lumière des événements mondiaux et de la montée des préjugés à l'encontre de nombreuses communautés dans notre État, mais en particulier de la communauté musulmane, de nombreuses personnes dans le New Jersey ressentent actuellement un sentiment accru de peur ou d'anxiété", a déclaré M. Platkin.

Les autorités avaient déjà renforcé la sécurité autour des mosquées et autres lieux de culte dans tout l'État, a indiqué M. Platkin.

"Depuis le 7 octobre, nous avons renforcé la présence dans et autour des lieux de culte, pour toutes nos communautés religieuses, mais en particulier pour nos communautés musulmane et juive". a déclaré M. Platkin mercredi. "Aujourd'hui, nous avons pris contact avec les communautés musulmanes à Newark mais aussi dans tout l'État du New Jersey et nous leur fournirons, comme nous l'avons fait ces derniers mois, toutes les ressources dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a également cherché à rassurer la communauté musulmane de l'État mercredi.

"À ce stade, nous ne disposons d'aucune information sur les auteurs ou les motivations de cet incident, mais je sais que les forces de l'ordre fourniront des mises à jour le cas échéant", a déclaré M. Murphy dans un communiqué.

Un imam proteste contre la violence armée

M. Sharif a été félicité pour son leadership et ses efforts dans la lutte contre la violence au sein de la communauté.

"Il était un défenseur de la communauté qui protestait continuellement contre la violence armée. Il a soutenu la ville dans tous ses efforts pour contribuer à la sécurité de nos villes. C'est avec une profonde tristesse que la ville pleurera son absence", a déclaré Fritz G. Fragé, directeur de la sécurité publique de Newark, lors de la conférence de presse de mercredi.

La mosquée de M. Sharif fait partie du programme "safe surrender" de la ville, qui permet aux fugitifs de se rendre aux autorités sur place afin de réduire les risques d'interactions violentes, a indiqué M. Fragé.

M. Sharif a été imam résident de la Masjid Muhammad-Newark pendant environ cinq ans et a participé aux efforts interconfessionnels à Newark, a indiqué M. Fragé.

"Il soutenait la ville par tous ses efforts et contribuait à assurer la sécurité de notre ville", a poursuivi M. Fragé. "C'est avec une grande tristesse que la ville pleurera son absence.

La branche du New Jersey du Conseil des relations américano-islamiques a qualifié Sharifa de "phare du leadership et de l'excellence".

"Comme toujours, et indépendamment de cet incident spécifique, nous conseillons à toutes les mosquées de garder leurs portes ouvertes mais de rester prudentes, en particulier compte tenu de la récente montée du fanatisme anti-musulman", a déclaré le groupe.

Outre sa fonction de responsable de la mosquée, M. Sharif travaillait comme agent de sécurité des transports à l'aéroport international de Newark Liberty depuis 2006, d'après l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration).

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre son décès et nous adressons nos condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues", a déclaré la TSA.

