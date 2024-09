L'assassinat du chef du Hezbollah déclenche une autre tâche d'équilibre délicate pour Biden.

Traduction française :

Après l'intervention chirurgicale, Biden a rapidement informé le public qu'il n'avait pas été prévenu à l'avance et qu'il n'était pas impliqué. Cette déclaration a été faite peu de temps après qu'Israël et Hezbollah ont confirmé la mort de Nasrallah, survenue 24 heures plus tard. En réponse, Biden a publié un communiqué soigneusement formulé, décrivant l'incident comme une "mesure de justice", tout en mettant l'accent sur son désir de promouvoir la tranquillité.

Cet événement représente un défi considérable pour Biden, étant donné son calendrier, six semaines avant l'élection présidentielle américaine. Déjà en désaccord avec le Premier ministre israélien Netanyahu concernant le conflit prolongé à Gaza, Biden se retrouve maintenant à gérer deux scénarios conflictuels à un moment où son influence sur la prise de décision de Netanyahu semble avoir atteint un niveau historiquement bas.

Avant la frappe du vendredi, Netanyahu a rejeté une proposition de cessez-le-feu parrainée par les États-Unis et la France, qui appelait à une suspension des hostilités pendant 21 jours le long de la frontière Israël-Liban. Cette décision a suscité l'indignation parmi les officiels américains qui pensaient que Netanyahu était d'accord.

Après avoir lancé son opération majeure à Beyrouth, Israël n'a révélé ses intentions aux États-Unis qu'une fois celle-ci en cours, causant la frustration de certains officiels américains qui perçoivent cela comme des instances répétées de Netanyahu ignorant les appels publics et privés de Biden à la retenue.

S'adressant aux journalistes à Delaware vendredi, Biden a réaffirmé son ignorance de l'opération.

"We're still gathering information," a affirmé le président. Il a exprimé ses préoccupations, qui ont fluctué tout au long de l'année mais ont atteint leur apogée, concernant la possibilité d'une guerre plus large : "I'm consistently vigilant about this," a-t-il admis.

Malgré ses inquiétudes, il était clair qu'Israël avait ciblé une personne qui était un candidat préféré pour l'assassinat par la Maison Blanche.

"It's commendable," a loué un officiel de l'administration auprès de CNN en apprenant la mort de Nasrallah, confirmée à la fois par les Forces de défense israéliennes et Hezbollah.

"Nobody here is mourning Nasrallah," a ajouté un autre officiel de l'administration, décrivant le leader de Hezbollah comme un "terroriste" et un "meurtrier".

"Hassan Nasrallah was a terrorist with American blood on his hands," a affirmé la Vice-présidente Kamala Harris dans un communiqué publié samedi.

Samedi matin, il était encore trop tôt pour prévoir les implications de la mort de Nasrallah dans la région et la probabilité d'une escalade majeure, selon un des officiels.

La position américaine actuelle est de se préparer à une gamme de possibles représailles, si elles se produisent, mais la source de telles représailles reste incertaine : Hezbollah, l'Iran, ou les deux, ils se demandent.

La principale préoccupation de l'administration Biden est les conséquences de la mort de Nasrallah dans les jours et les semaines à venir, étant donné le risque élevé actuel d'escalade et la possibilité d'un conflit plus large.

Si les événements récents s'étaient produits il y a six mois, le risque d'une deuxième guerre majeure aurait peut-être été encore plus important, a argumenté le premier officiel de l'administration. Cependant, Hezbollah aurait subi des dommages importants, et l'Iran - son parrain - aurait également été affaibli, a-t-il affirmé.

Au cours du mois dernier, Israël a ciblé les dépôts d'armes de Hezbollah et a considérablement dégradé son infrastructure de communication, notamment des strikes contre des talkies-walkies et des talkies-walkies.

Un officiel américain a précédemment déclaré à CNN que l'Iran pourrait intervenir dans le conflit si ses dirigeants estiment qu'ils sont sur le point de perdre Hezbollah, leur groupe proxy le plus puissant.

Samedi, les États-Unis n'ont pas détecté de signes de représailles iraniennes majeures et continues, selon les officiels, mais ont reconnu qu'il était encore tôt.

"Ultimately, our goal is to alleviate the ongoing conflicts in both Gaza and Lebanon through diplomatic means," a écrit Biden dans son communiqué publié samedi. "In Gaza, we have been working towards a deal backed by the UN Security Council for a ceasefire and the liberation of hostages. In Lebanon, we have been negotiating a deal that would facilitate the safe return of people to their homes in Israel and southern Lebanon."

"It is high time for these accords to come to fruition, for the hazards confronting Israel to be alleviated, and for the Middle East region to attain greater stability," a-t-il conclu.

Biden a tenu une conférence téléphonique avec Harris et son équipe de sécurité nationale samedi pour discuter des développements au Moyen-Orient, selon la Maison Blanche.

"President Biden convened a call with Vice President Harris and their national security team to receive an update on the situation in the Middle East, assess the status of US military force posture in the region, and direct continued diplomatic efforts to coordinate with allies and partners to deescalate the ongoing conflicts," a annoncé la Maison Blanche.

En prélude à des signes d'inquiétudes quant à une détérioration rapide de la situation, le département d'État a ordonné samedi à certains membres du personnel et à leur famille de quitter le Liban, car le conflit menace de s'intensifier en une guerre totale.

Le départ du personnel non essentiel n'indique pas l'évacuation de l'ensemble de l'ambassade, mais met en évidence la volatilité accrue dans le pays et sa capitale, Beyrouth.

Les ordres de départ ont été émis quelques jours seulement après que des officiels américains ont exprimé leur optimisme quant à une "rupture" proposée qu'ils s'attendaient à voir mettre fin à la violence le long de la frontière Israël-Liban.

L'optimisme des officiels américains provenait en partie de leurs négociations avec Ron Dermer, un proche conseiller de Netanyahu, alors qu'ils rédigeaient et révisaient le texte de la déclaration. Les discussions sur le cessez-le-feu ont commencé avec une conversation entre Dermer et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, lundi.

L'impression que les officiels américains en ont tirée était que Netanyahu soutiendrait une cessation des hostilités, et ils ont été encouragés à collaborer avec les officiels français pour finaliser une déclaration appelant à un cessez-le-feu de 21 jours.

Les officiels de haut niveau de l'administration Biden étaient furieux jeudi après que Netanyahu a rejeté la proposition, les obligeant à exiger que les Israéliens publient une déclaration publique pour atténuer l'embarras diplomatique.

Les officiels américains de haut rang passionnés croyaient que Netanyahu répondait à la pression interne exercée par des individus extrémistes au sein de son administration. En revanche, les autorités israéliennes attribuaient cette confusion à un "malentendu".

Quoi qu'il en soit, à la fin de la semaine, les murmures d'une trêve imminente se sont estompés lorsque les avions israéliens ont ciblé le principalhub de Hezbollah à Beyrouth par des bombardements.

La journaliste Samantha Waldenberg de CNN a rapporté des parties de ce compte-rendu.

Cet événement au Moyen-Orient, survenu six semaines avant l'élection présidentielle américaine, est devenu un enjeu politique important pour Biden, compte tenu de ses relations tendues avec Netanyahu et de la décision d'Israël de mener l'opération sans préavis. L'administration se concentre maintenant sur la gestion des éventuelles représailles et la prévention d'un conflit plus important.

Le décès de Hassan Nasrallah, juste avant l'élection américaine, a ajouté une dimension politique à cette situation complexe, l'influence de Biden sur la prise de décision de Netanyahu semblant être à un point bas.

