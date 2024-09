L'assassinat de Nasrallah est d'une grande valeur pour Israël, mais il est prématuré de rejeter l'influence du Hezbollah.

Cet incident marque un moment important dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, mais les implications à long terme restent incertaines. La question qui se pose est la suivante : Les attaques ciblées, notamment les frappes décapitantes visant les chefs d'organisations terroristes, parviennent-elles réellement à les démanteler ? La réponse n'est pas définitive.

Israël, ayant ses propres expériences, peut en témoigner. En 2008, Israël a éliminé le chef militaire d'Hezbollah, Imad Mughniyeh, à Damas, en Syrie, mais le groupe a prospéré dans les années qui ont suivi.

Quatre ans plus tôt, Israël avait éliminé un cofondateur de Hamas, le cheikh Ahmed Yassin, lors d'une frappe aérienne, mais l'organisation n'a pas été démantelée. Presque deux décennies plus tard, Hamas a toujours mené les attaques dévastatrices du 7 octobre en Israël, entraînant la perte d'environ 1 200 vies israéliennes en une seule journée.

Récemment, Israël a annoncé la mort d'un des maîtres d'œuvre des attaques du 7 octobre, Mohammed Deif, un haut commandant militaire de Hamas, mais le groupe militant continue son combat à Gaza.

De manière similaire, les États-Unis ont une histoire d'élimination de chefs terroristes dans l'espoir d'affaiblir leurs ennemis. La mort d'Abu Musab al-Zarqawi, le chef d'al-Qaïda en Irak, lors d'une frappe aérienne américaine en 2006 a été célébrée comme une grande victoire, car al-Qaïda en Irak contribuait considérablement aux troubles internes en Irak.

Cependant, al-Qaïda en Irak s'est finalement transformée en État islamique, qui a pris le contrôle d'un territoire équivalent à celui du Portugal et a gouverné une population de huit millions de personnes en Irak et en Syrie. L'État islamique a également orchestré des attaques terroristes dévastatrices en Occident, telles que les attaques de Paris en 2015 qui ont fait 130 morts.

Ce qui a finalement mis fin au "califat" territorial de l'État islamique n'a pas été l'élimination de sa direction, mais une campagne terrestre contre l'armée terroriste de 2014 à 2019 menée par l'armée irakienne, les forces kurdes syriennes, des milliers de soldats américains et une puissance aérienne américaine substantielle. La ville de Mossoul, le deuxième bastion de l'État islamique en Irak, a été lourdement endommagée lors de ce conflit.

En mai 2016, l'ancien président Obama a approuvé une frappe de drone au Pakistan qui a tué le chef taliban, Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Malgré cela, aujourd'hui, les talibans contrôlent la totalité de l'Afghanistan.

L'ancien président Trump a ordonné une frappe à Bagdad, en Irak, en début janvier 2020 qui a éliminé Qasem Soleimani, le commandant des Gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui jouait un rôle vital dans les relations d'Iran avec ses proxies régionaux tels qu'Hezbollah, Hamas, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak.

Après la mort de Soleimani, Trump a affirmé : "Soleimani préparait des attaques imminentes et dangereuses contre des diplomates et militaires américains, mais nous avons réussi à l'intercepter et à mettre fin à ses jours."

Cependant, sa mort n'a pas entraîné un impact durable sur le pouvoir régional de l'Iran et les aspirations, et Hezbollah, Hamas et les Houthis au Yémen ont poursuivi leurs attaques contre des cibles israéliennes, tandis que les milices chiites ont poursuivi leurs attaques contre des cibles américaines en Irak.

Les États-Unis ont classé les talibans, les Houthis, Hamas, l'État islamique et Hezbollah comme organisations terroristes.

Qu'est-ce qui peut entraver une organisation terroriste ?

Ce qui peut entraver une organisation terroriste est une initiative prolongée pour éliminer autant de ses chefs et de sa direction intermédiaire que possible. Une campagne de drones de la CIA qui s'est intensifiée en 2008 dans les régions tribales du Pakistan adjacentes à l'Afghanistan a tué plusieurs chefs d'al-Qaïda, selon New America, une organisation de recherche (dont je suis vice-président).

Des documents obtenus par les Navy SEALs qui ont tué Oussama ben Laden dans sa résidence d'Abbottabad, au Pakistan, en 2011 montrent que Ben Laden correspondait régulièrement avec ses partisans résidant dans les régions tribales du Pakistan, en les exhortant à voyager uniquement les jours nuageux où les drones étaient moins efficaces. Ainsi, Ben Laden prévoyait d'évacuer tous ses partisans de la région tribale et de les relocaliser dans d'autres régions du Pakistan.

La mort de Ben Laden a indiscutablement réduit considérablement l'attrait d'al-Qaïda pour les terroristes et sa capacité à orchestrer des attaques, car il avait fondé l'organisation, dirigé ses opérations les plus meurtrières et ses partisans avaient prêté un serment personnel d'allégeance envers lui.

Le successeur de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri,

