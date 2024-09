- L'aspect visuel du feu de circulation est source de perplexité chez Scholz.

Pourquoi la coalition du feu de signalisation présente-t-elle parfois une image si fragmentée ? Lors d'une réunion publique à Berlin, le chancelier fédéral Olaf Scholz n'a pas eu de réponse directe à cette question. Il a répliqué en posant lui-même une question : "Quel est votre secret ? Je demande pour un ami."

Une éducatrice de 48 ans de Berlin-Pankow a soulevé ce sujet en discutant des incohérences constantes dans les décisions de la coalition et des erreurs. "C'est comme un groupe d'enfants qui jouent au patron : l'un dit une chose, l'autre en dit une autre, et le message est déformé", a expliqué l'assistante.

Scholz n'a pas contesté l'analogie. "Vous avez raison", a-t-il reconnu. En ce qui concerne les erreurs, il a ensuite fait remarquer qu'il a "trois pièces insonorisées" à la Chancellerie pour les discussions confidentielles. Interrogé à nouveau, il a simplement répété : "Vous avez tout à fait raison".

Différences avec Lindner ? "Rarement observées"

Cependant, Scholz a remis en question l'une des affirmations de l'assistante. Il a nié avoir fréquemment des désaccords avec le ministre des Finances Christian Lindner (FDP). "Cela a été rare jusqu'à présent", a-t-il insisté.

Les commentaires de Scholz sont en accord avec la situation des dernières semaines. Les partenaires de la coalition, qui avaient promis d'améliorer les choses après de grands désaccords, semblent maintenant contents de laisser les désaccords non résolus.

L'insonorisation du feu de signalisation a échoué

Il y a presque un an, Lindner a déclaré après une retraite du cabinet près de Berlin : "Nous sommes un gouvernement qui obtient des résultats par la force et par les vis. Le bruit qui en résulte est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais quelque chose de bon en sort aussi."

Et Scholz a ajouté, en regardant vers l'avenir : "Nous obtiendrons des résultats, mais avec de l'insonorisation." Cette promesse n'a pas été tenue, cependant. Au lieu de cela, le bruit de fond de la coalition qui lutte a seulement augmenté.

Trois raisons de la progression de l'AfD

Scholz a abordé pour la première fois à la réunion publique la forte performance de l'AfD lors des élections récentes. La performance de l'AfD de plus de 30% dans les deux États "me rend vraiment triste", a-t-il déclaré. Il a attribué la croissance significative du parti, considéré comme droitier et extrémiste par les agences de protection constitutionnelle des États, à trois facteurs : l'incertitude croissante en raison des changements sociaux, l'immigration illégale et le conflit en Ukraine.

Les importants changements économiques et sociaux causent de l'inquiétude chez de nombreux citoyens, selon le chancelier. Il a utilisé le passage vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme exemple. Dans cette transition, "nous devons prouver par nos actions que nous pouvons y faire face", a-t-il déclaré. En ce qui concerne l'immigration illégale, le gouvernement fédéral doit montrer qu'il a la situation sous contrôle, "c'est ce sur quoi je travaille", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Scholz n'est pas prêt à changer sa position. Il prévoit de continuer à fournir une aide militaire à l'Ukraine tout en restant prudent. "C'est un sujet qui doit être discuté. Mais je pense aussi que c'est une question d'honnêteté. Et sur ce point, laissez-moi être clair : je vais rester sur mon cours prudent, mais un cours de soutien."

