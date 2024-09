- L'aspect de la protection de l'environnement du secteur du tourisme est en retard.

Tendances du Tourisme en Brandebourg

Le secteur du tourisme en Brandebourg a connu une augmentation du nombre de séjours temporaires au cours de la première moitié de 2024, bien qu'il y ait des disparités locales. Le baromètre du tourisme Sparkassen indique que les touristes ont tendance à visiter le Brandebourg plus fréquemment pendant la saison printanière. Les mois d'automne de septembre et octobre offrent encore de nombreuses perspectives. De plus, les considérations environnementales et climatiques sont essentielles pour les vacanciers, comme en témoigne l'enquête de l'Ostdeutscher Sparkassenverband.

Amélioration environnementale nécessaire

Selon le baromètre du tourisme, les entreprises touristiques en Brandebourg doivent améliorer leur préservation de l'environnement et du climat. Près de la moitié des entreprises (54,3 %) sont encore aux premiers stades de la durabilité écologique, ce qui indique un besoin d'amélioration. Dans le même temps, 56 % des Allemands considèrent la durabilité comme une caractéristique importante du tourisme. La durabilité écologique comprend des pratiques telles que la conservation des ressources, la réduction des plastiques à usage unique et l'utilisation de moyens de transport écologiques.

Variations régionales dans les séjours

Le nombre de séjours temporaires au cours de la première moitié de 2024 a augmenté de 1,9 % pour atteindre 6,45 millions, par rapport à la première moitié de 2023. Cela est légèrement inférieur à l'augmentation de la demande en Allemagne de l'Est (2,2 %) et en Allemagne dans son ensemble (2,1 %). Les régions du sud du Brandebourg ont contribué à ce résultat favorable.

En revanche, par rapport à la première moitié de 2023, il y a eu une augmentation significative des séjours temporaires dans la région de Dahme-Seen (+14,1 %), dans la région d'Elbe-Elster-Land (+11,4 %), dans la région des Lacs de Lusace (+9 %) et à Potsdam (+7 %). Cependant, les régions d'Oder-Spree (-0,4 %) et de Fläming (-0,9 %) ont connu une baisse significative. Selon le baromètre du tourisme, la région de Barnim avait 21,3 % moins de séjours temporaires au cours de la première moitié de 2024 par rapport à la première moitié de 2023.

Récupération lente de l'industrie du loisir

L'industrie du loisir, y compris les installations culturelles et de loisirs, se remet lentement. Il y a eu une légère augmentation de 1 % du nombre de visiteurs de janvier à juin de cette année par rapport à l'année précédente. Cependant, il y a encore 9 % moins de visiteurs par rapport à l'année

