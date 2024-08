L'Asie est témoin de son premier cas signalé de maladie Mpox en Thaïlande.

Le premier cas de monkeypox en Asie a été confirmé en Thaïlande, provenant de la souche africaine en circulation. Les résultats du laboratoire ont confirmé qu'un individu européen a contracté la sous-lignée 1b du virus, selon le département de contrôle des maladies de Thaïlande jeudi. Le européen de 66 ans est arrivé à Bangkok d'Afrique le 14 août et a été hospitalisé en raison de symptômes de monkeypox.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) sera informée des développements ultérieurs, a noté le département. Le patient est actuellement isolé à l'hôpital. De plus, 43 personnes qui ont été en contact étroit avec le patient sont surveillées. "Pour l'instant, elles n'ont présenté aucun symptôme, mais nous devons les surveiller pendant 21 jours complets." Selon les autorités thaïlandaises, les voyageurs en provenance de 42 pays à "haut risque" doivent s'inscrire et subir des tests à l'arrivée.

Le nombre de cas et de décès liés à la monkeypox augmente en Afrique. L'Afrique a connu des épidémies au République démocratique du Congo, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda depuis juillet. L'OMS a déclaré que la présente épidémie de la variante du virus plus virulente 1b constituait une urgence de santé publique de portée internationale et a encouragé les fabricants de vaccins à augmenter la production.

Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des douleurs corporelles et des lésions cutanées similaires à la petite vérole. La maladie était autrefois appelée monkeypox. Jusqu'à récemment, les cas d'infection étaient principalement liés à la consommation de viande d'animaux infectés.

La maladie Mpox, anciennement connue, a été identifiée comme la cause de l'infection de l'individu européen. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille de près la situation, étant donné que la variante du virus plus virulente 1b est actuellement à l'origine d'une épidémie dans divers pays africains.

