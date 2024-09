L'ascension de cet athlète paralympique vers la célébrité multisports et son amitié avec Jurgen Klopp sont détaillées ici.

À la suite de la signature de son contrat, Czyz a connu un revers important lorsqu'une collision avec un gardien de but lors de son dernier match amateur a entraîné une blessure au genou. Malheureusement, l'aide médicale est arrivée trop tard, entraînant des dommages permanents en dessous du genou qui ont nécessité une amputation.

En parlant avec CNN Sport's Patrick Snell, Czyz a partagé son parcours émotionnel. "Malheureusement, il était trop tard pour l'aide médicale. Ainsi, tout en dessous de mon genou a cessé de fonctionner, et ils ont dû amputer," a-t-il déclaré.

Les rêves de l'athlète de devenir footballeur professionnel ont été brisés, le plongeant dans le désespoir. "Je suis devenu suicidaire. En dépit de mon ardent désir de devenir un footballeur professionnel, mon destin, ma passion - je n'avais plus qu'une passion : mettre fin à ma vie," a-t-il confessé.

Après qu'une infirmière soit intervenue et l'ait empêché de mettre fin à ses jours, Czyz a commencé à voir un rayon d'espoir. Il a canalisé sa passion vers un nouveau domaine, déclarant : "Je pouvais à nouveau déverser toute ma passion dans la bonne entreprise, et en faisant cela, je suis sorti de cette période sombre."

Six mois seulement après l'amputation, Czyz a stupéfié tout le monde en remportant le titre allemand dans le T42 100m et le F42/44 saut en longueur. Il a ensuite représenté son pays aux Jeux paralympiques de 2004, 2008 et 2012, remportant sept médailles, dont quatre en or, en para-athlétisme en tant que sprinter et sauteur en longueur.

Une amitié inattendue et un parcours athlétique extraordinaire

Czyz attribue sa carrière paralympique à l'incitation d'un ami. "Il m'a demandé : 'Pourquoi veux-tu être footballeur en premier lieu ?' J'ai répondu : 'Pour entrer dans un stade rempli de 80 000 fans acclamants qui crient mon nom après que j'ai marqué un but.' C'est ce sentiment qui m'a motivé," a-t-il expliqué.

Son ami lui a présenté un documentaire sur les Jeux paralympiques de Barcelone 1992, rempli d'une foule rugissante et de gens acclamant. Intrigué, Czyz a exprimé : "Wow, je veux être là." C'était la porte qui ouvrait de nouvelles opportunités pour lui.

Une amitié inattendue avec l'ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, qui était alors l'entraîneur de l'équipe de football allemande Mainz 05, a encore plus propulsé Czyz vers son nouveau rêve de devenir para-athlète.

"Il a entendu parler de mon histoire et a décidé de me soutenir, en s'assurant que je recevrais une prothèse de haute qualité pour l'avenir," a raconté Czyz.

Après avoir participé à trois Jeux paralympiques consécutifs, Czyz s'est retiré temporairement pendant cinq ans, consacrant du temps à fournir des membres prothétiques à 90 personnes dans le besoin. En Nouvelle-Zélande, il a ranimé sa passion pour le badminton, représentant finalement les Kiwis aux Jeux paralympiques de cette année.

"Imaginez, j'ai pris un racket il y a seulement 2,5 ans et je n'avais aucune idée de comment m'en servir," a-t-il partagé.

During this year's Paralympics, Klopp, who had stepped down as Liverpool coach, attended from the sidelines, supporting his friend. Despite losing to Great Britain's Daniel Bethell, the pair maintained their joyous spirit.

"He supports my endeavor to open doors for others, which is why he came," said Czyz.

Klopp himself added: "It was wonderful to watch him, and standing next to his incredible wife, Elena, we both had tears in our eyes because I understand that sports are about the result and winning, but there's so much more to this story," as shared by Olympics.com.

Despite the amputation, Czyz's love for sports didn't wane. He found a new outlet in para-athletics, competing in the T42 100m and F42/44 long jump post-amputation.

Former Liverpool manager Jurgen Klopp, who was head coach of German soccer team Mainz 05 at the time, showed his support by providing Czyz with a top-notch prosthetic for his future athletic pursuits.

Lire aussi: